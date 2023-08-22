"Это о деэскалации и ускорении финала": в ОП назвали преимущества передачи F-16 Украине

По словам Михаила Подоляка, западные союзники начали осознавать важность боевой авиации во время войны. Благодаря истребителям ВСУ смогут минимизировать свои потери и продолжат активнее уничтожать противника.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что современные истребители F-16 могут изменить ход войны и назвал несколько ключевых факторов, которые доказывают это. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 22 августа.

По его словам, в первую очередь это полное понимание стран-доноров, которые находятся в северной части Европы, общей природы противостояния. Также союзники, которые и пошли на этот шаг, понимают важность именно этого этапа войны.

"Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала. Это о минимизации украинских потерь, оптимизации наступательных операций и увеличении эффективности уничтожения российской оккупационной группировки", — говорится в сообщении.

Многие страны уже согласились передать истребители Украине и это с их стороны активная демонстрация того, что они глубоко заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости.

Это все можно сохранить, если сейчас помочь Украине выиграть в войне, которую начала Российская Федерация во главе с президентом Владимиром Путиным.

"Все это возможно только при абсолютном проигрыше России. Крайне важно, чтобы подобные решения принимали и другие партнеры Украины по коалиции", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 22 августа в ВСУ объяснили, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте. При этом, Украине необходимо получить от партнеров не только самолеты, но и другую "полезную нагрузку", которая способна уничтожать вражеские корабли, командные пункты и летательные аппараты.