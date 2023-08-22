"Могут изменить абсолютно все": в ВСУ объяснили, как истребители F-16 повлияют на ситуацию на фронте

Украине необходимо получить от партнеров не только самолеты, но и другую "полезную нагрузку", которая способна уничтожать вражеские корабли, командные пункты и летательные аппараты.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что истребители F-16 помогут Украине очистить небо от российских вертолетов, истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"F-16 — это то оружие, которое может изменить абсолютно все", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что сейчас на радарах наблюдается большая авиационная активность врага, что не позволяет наземным украинским войскам проводить эффективные наступательные действия и деоккупировать территорию. Военные РФ пользуются мощной авиационной поддержкой и ПВО. Речь идет о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках и штурмовиках. Игнат отметил, что самолеты F-16 смогут очистить небо от них.

По словам Юрия Игната, "самолеты — это круто", однако Украине необходимо получить и другую "полезную нагрузку, которая может довольно быстро отправить на дно и российские корабли, и российские склады, командные пункты и летательные аппараты различных типов".

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16. Тогда же стало известно, что Дания передаст Украине шесть самолетов F-16 до конца этого года. Также Дания пообещала поставить еще 19 истребителей в течение нескольких лет.

Кроме этого, 20 августа украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16.

21 августа президент Владимир Зеленский рассказал, что Греция будет обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях четвертого поколения F-16. Тогда как в США заявили о готовности начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 при условии, если Европа не сможет обучать то количество военных, которое пришлет Украина.