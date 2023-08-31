Третій день поспіль: у небі над Брянськом вибухають безпілотники (відео)

За інформацією російських пабліків, кілька БПЛА бачили в районі аеропорту. За повідомленнями Міноборони РФ, російські ППО збили безпілотник літакового типу над Брянською областю.

Увечері в четвер, 31 серпня, в районі аеропорту над Брянськом пролунало три вибухи безпілотників. Інформацію опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах можна чути слова про те, що пролунало кілька вибухів, але спочатку місцеві жителі думали, що в повітрі птах.

Згодом Міноборони РФ відзвітувало про те, що збило безпілотник літакового типу над Брянською областю.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", — йдеться в публікації.

Про дрони над територією Брянської області ЗМІ повідомляли 30 і 29 серпня.

Нагадаємо, що в небі над Брянськом "помітили" український безпілотник UJ-22 Airborne. Безпілотний апарат може уражати цілі на відстані до 800 км, керувати ним можуть у трьох режимах, що розширює функціонал.

За даними ЗМІ, дрони атакували російські регіони понад 500 разів від початку вторгнення в Україну. За підрахунками російських журналістів, у РФ 21 раз повідомляли про суттєві руйнування після ударів БПЛА. У чотирьох випадках ішлося про загиблих.

Раніше експерт розповів, як Україна модифікувала ракети, щоб завдати руйнівного удару і знищити установку С-400 на території Криму. Українські ракети летять зі швидкістю понад 1000 км/год. При цьому вони перебувають на наднизькій висоті, і створюється враження, що вони "ковзають" поверхнею води.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зі свого боку, показав запуск нової української ракети. За його словами, президентська ракетна програма в дії.