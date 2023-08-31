Лишились розпливчаті плями: у мережі опублікували світлини спалених Іл-76 у Пскові (фото)

На російському аеродромі "Кресты" пошкоджено близько 14 об'єктів. Зокрема, з космосу помітно контури 46-метрових літаків, які згоріли внаслідок атаки безпілотників.

OSINT-рослідувач MT Anderson вивчив супутникові світлини аеропорту "Кресты" під Псковом, який 29 серпня атакували БПЛА невідомого походження. Світлини свідчать, що мінімум два російські військово-транспортні літаки Іл-76 вигоріли повністю: на місці стоянки — білі плями, які видно з космосу. Про це розслідувач написав у Twitter.

MT Anderson пояснив, що аналізував два види зображення — SAR та оптичні. Зазначимо, SAR (Synthetic-aperture radar) — це особливий вид радара, який синтезує зображення за допомогою власних радіохвиль. Ця технологія дає можливість отримати картинку місцевості, яку не бачить традиційна оптика (наприклад, через хмари).

На SAR-світлині, яку отримав розслідувач, вказані точні координати місцевості, де були розташовані Іл-76. Також там позначено чотири види об'єктів:

обведені червоним — пошкоджені (підтверджені оптикою, тобто явно видимі) — є дві позначки,

рожевим — можливо пошкоджені (видно через SAR) — дві позначки,

зелені — можливо непошкоджені (підстережено оптикою або SAR) — п'ять позначок,

жовті — не зрозумілий статус (засоби спостереження не допомогли) — п'ять позначок.

Супутникові світлини аеропорту "Кресты" під Псковом Фото: Twitter / MT Anderson

Отже, внаслідок атаки безпілотників, на місці двох російських Іл-76 — дві великі білі плями за формою корпусу літака, які ясно проглядаються на світлині SAR.

Іл-76 в аеропорту під Псковом - на світлині SAR Фото: Twitter / MT Anderson

Для того, щоб переконатись, що саме згоріло, пропонують подивись на супутникові світлини в оптичному діапазоні — добре помітні уламки літаків.

Іл-76 в аеропорту під Псковом - у оптичному діапазоні Фото: Twitter / MT Anderson

У дописі розслідувач зазначив, що бачить "справжню бійню": точно підтверджує знищення двох Іл-76 на базі під Псковом. В цілому можна нарахувати 14 об'єктів.

Зазначимо, у мережі можна ознайомитися, як виглядав аеропорт "Кресты" у мирні часи: помітно близько 20 великих літаків, та 7-8 менших.

Аеропорт "Кресты" - до нальоту БПЛА Фото: Google maps

Атака БПЛА на аеродром під Псковом та інші об'єкти в РФ: подробиці

В ніч з 29 на 30 серпня відбулась масована атака дронів на шість областей РФ: влада заявила, що їх помітили від Рязані до Брянська та Москви. Під Псковом дрони поцілили по летовищу і знищили чотири Іл-76 — відповідну заяву зробила українська розвідка. Експерт пояснив, чому важливо знищувати транспортники: їх випускається по п'ять на рік і вони перевозять особовий склад і військову техніку ЗС РФ.

Тим часом атаки дронів продовжуються. Наприклад, зранку та вдень 31 серпня БПЛА невідомого походження знов помітили у Московській області. Мер Собянін підтвердив, що один дрон збили на південь від Москви. Однак вдень бачили інші пристрої, які вільно ширяли у передмісті і ППО на них не реагувало.

Нагадуємо, 30 серпня ЗС РФ запустили по Україні 28 ракети різних типів та 17 безпілотників. Експерт пояснив, які цілі цікавили російське командування. Тим часом Росія вирішили посилити свою систему ППО. Зокрема, стало відомо, що з Курильських островів забрали системи ЗРК, які раніше там охороняли небо. При цьому цікавим є те, що зовсім поруч місцевість, яку Китай позначив як свою власність — про це свідчать офіційні карти, випущені в КНР.