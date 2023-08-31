"Буде беззаконня": Кадиров пригрозив США за санкції проти його матері (відео)

Голова Чечні пообіцяв спалювати американські машини і літаки, якщо США в терміновому порядку не знімуть санкції, введені проти його матері.

Голова Чечні Рамзан Кадиров назвав введення санкцій США щодо його матері "навмисним і цинічним нехтуванням усіма етичними нормами". За його словами, у списку санкцій США опинився також і його кінь. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Я знаю, що в американських дипломатів і керівництва немає честі, совісті та гідності після того, як вони включили санкцію на мого коня Зазоду", — заявив Кадиров.

Кадиров — про санкції проти матері

У представників Вашингтона немає нічого людського, заявив Кадиров, після того, як санкції були введені щодо його матері. Він також сказав, що мати займається тільки благодійною діяльністю і допомагає нужденним.

Кадиров пригрозив, що якщо США в терміновому порядку не знімуть санкції, введені проти його матері, він їм цього не пробачить.

"Що ви за народ, ви взагалі народ чи бидло?" — задався питанням Кадиров і пообіцяв забрати в "американців машини і літаки".

"Будемо їх спалювати, буде беззаконня, ви нам показуєте дорогу. Типу законним шляхом як вчинити злочин. Ми по-своєму будемо здійснювати", — додав голова Чечні.

Нагадаємо, що в РФ прогнозують, що Кадирова стратять так само, як Пригожина. Путін уже не здатний бути арбітром серед угруповань у російському істеблішменті, зазначають журналісти, тому внутрішні конфлікти стануть публічними. У майбутньому може бути протистояння з Кадировим, який володіє власною армією.

Також повідомлялося, що партизани запустили дрон і підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі. До місця події приїхали пожежні розрахунки та карети швидкої.