"Це смішно": генерал США розкритикував заклики поступитися Кримом Росії "заради миру"

Бен Годжес зазначив, що він здивований кількістю людей, які вимагають від України територіальних поступок, нібито заради завершення війни,

Україна не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Кримський півострів не буде деокуповано. Про це сказав колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес у коментарі виданню Newsweek 31 серпня.

"Я здивований тим, як багато людей жваво кажуть: "Нехай вони (росіяни — ред.) отримають Крим заради миру", — заявив Годжес.

Колишній американський військовий відкинув позицію прихильників територіальних поступок. На його думку, Крим є "вирішальною територією", без звільнення якої українці не будуть у безпеці.

Крім того, Бен Ходжес вважає, що звільнення Криму необхідне для подальшого відновлення української економіки. Він зазначив, що поки РФ окупує Крим, вона має більше можливостей атакувати порти України.

Генерал також задався питанням про те, чому РФ "має бути винагороджена" територіальними поступками України.

"Чи можете ви собі уявити, що ви говорите німцям відмовитися від колишніх східнонімецьких держав заради миру? Або говорите США повернути Аляску Росії заради миру? Це смішно, але з якоїсь причини люди готові сказати Україні, що вони повинні відмовитися від Криму", — сказав американський генерал.

Нагадаємо, 23 червня Бен Годжес прокоментував контрнаступ ЗСУ. Він зазначив, що вважає заяви про "провал" українського наступу "повною нісенітницею".

Раніше, 24 квітня, Бен Ходжес окреслив три етапи, за допомогою яких українські сили можуть деокупувати Крим. За його оцінками, Київ не зможе забезпечити безпеку комерційного судноплавства в Чорному морі, поки не звільнить півострів.