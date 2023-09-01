Стрілянина в Пскові: у Росії заявили про роботу ППО по "непізнаному об'єкту" (відео)

За словами губернатора Псковської області, невідомий пристрій було помічено в приміському районі Хрести, в якому розташований аеропорт.

У ніч на 1 вересня в небі над російським містом Псков було виявлено "непізнаний об'єкт". Про це повідомив губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у Telegram.

"У районі Хрестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний непізнаний об'єкт", — повідомив чиновник.

За словами Михайла Ведерникова було вжито заходів щодо нейтралізації об'єкта. Він також стверджує, що інцидент обійшовся без наслідків на землі.

Зазначимо, що в приміському районі Хрести розташований аеропорт, який кількома днями раніше зазнав атаки безпілотників.

Telegram-канал "Осторожно новости" пише, що місцеві жителі чули звуки стрілянини. Як зазначають автори публікації, під час попередньої атаки в місті намагалися збити дрони зі стрілецької зброї.

Telegram-канал Monitor, який займається відстеженням ворожої авіації, повідомив, що в Пскові триває робота російської ППО по безпілотниках.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 30 серпня на аеродромі в російському Пскові було знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

У мережі також з'явилися супутникові знімки аеродрому Пскові, який зазнав атаки безпілотних літальних апаратів у ніч на 30 серпня.

У звіті ISW від 30 серпня йдеться про те, що Росія, ймовірно, зосередила протиповітряну оборону в Московській області, через що велика кількість дронів змогла безперешкодно атакувати аеродром у Пскові.