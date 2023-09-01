"Трохи простіше": у Зеленського розповіли про завдання ЗСУ після прориву оборони ЗС РФ (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, українські військові продовжать знищувати противника не тільки на полі бою, а й на всій окупованій території. Додатково їм потрібно утримувати нові позиції.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що якщо ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів, то наступні можуть посипатися набагато швидше. Про це він розповів у коментарі "24 каналу" 31 серпня.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі напередодні зазначив, що українські військові досягли нових успіхів під час свого контрнаступу, однак варто пам'ятати, що один ешелон російської оборони — не лінія одного окопу.

Радник глави ОП зазначив, що росіяни зробили мінні поля, глибина яких може перевищувати 5 кілометрів.

"Ешелон оборони — це величезна кількість інженерних конструкцій, забетонованих стаціонарних точок вогню тощо. Також може бути на 15 кілометрів. Другі-треті (ешелони, — ред.) будуть трохи інакшi. Вони будуть не настільки фундаментальні, як перший. Це буде трохи простіше", — ідеться в повідомленні.

Також Михайло Подоляк розкрив два варіанти того, які дії можуть робити ЗСУ найближчим часом. Насамперед вони повинні будуть не тільки вгризтися в оборону, а й знищувати противника далі у великій кількості.

Йдеться про удари по окупованих містах України, де противник тримає свої резерви як особового складу, так і зброї.

"Чому? Тому що Росія зрозуміє дві речі: знищення великої кількості живої сили по лініях оборони і знищення транспортної можливості підвезення додаткових резервів і ресурсів", — додав радник глави ОП.

Також потрібно максимально знищувати живу силу противника, яка розташована в першому ешелоні оборони, і це ті самі два завдання, які ЗСУ успішно виконують, підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що Україна домагається прогресу на полі бою і підвищує ціну війни для РФ. Журналісти вважають, що атаки БПЛА на Москву та інші російські регіони підривають здатність Путіна гарантувати безпеку своєї держави.