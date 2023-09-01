Атака БПЛА на РФ: у трьох областях прогриміли вибухи, є руйнування (відео)

За словами мера Москви Сергія Собяніна, силам ППО нібито вдалося знищити повітряну ціль, але понад 40 рейсів в аеропортах довелося затримати. У Курській області БПЛА пошкодив адмінбудівлю і житловий будинок.

Атаки БПЛА на російські міста тривають. У ніч на 1 вересня невідомі повітряні об'єкти були помічені в районі Москви, в Курській і Бєлгородській областях. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про першу осінню атаку БПЛА на РФ.

Спочатку про неспокійну ситуацію в Курській області написав місцевий губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі. Він звинуватив в атаці Україну.

"Зранку Курчатов атакували два українські безпілотники. Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць з цього приводу не прозвучало.

Також спробу атаки було здійснено нібито в районі Москви. Про це написав мер столиці Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі. Він не вiдзначив, кому можуть належати БПЛА, проте відзвітував про нібито успішну роботу ППО.

"Сьогодні силами ППО поруч із Люберцями зупинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", — зазначив Сергій Собянін.

У мережі почали публікувати перші кадри. На опублікованому ролику, який було знято в одному з дворів, можна почути гучний звук вибуху, проте більше нічого не було видно.

У російських Telegram-каналах перед цим почали повідомляти, що в аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" оголошено план "Ковер". У результаті кілька рейсів було затримано як на виліт, так і на приліт.

За попередніми даними, кількість затриманих рейсів у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" сягнула 42. Скасовано 23 вильоти.

У Бєлгородській області також було неспокійно, про що повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Він відзвітував про роботу системи ППО і знищення БПЛА літакового типу.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — ідеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що безпілотники атакували регіони Росії понад 500 разів від початку вторгнення в Україну. Російські ЗМІ зазначили, що 21 раз було зафіксовано значні руйнування внаслідок атак, а також 4 людини загинуло.