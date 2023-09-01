"Поповнювати втрачене не просто": в ГУР прокоментували знищення "Панцир-С1" та С-400 (відео)

Росія здатна виробляти озброєння, але не так швидко, як би хотіла, тому кожна втрата сучасного озброєння для РФ — болісна, кажуть в українській розвідці.

Росія має спроможність виготовляти озброєння, але швидко замінити втрачені сучасні системи протиповітряної оборони окупантам складно. Про це в етері телеканалу Еспресо сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов

За його словами, втрата кожної одиниці сучасної зброї для росіян болісна і серйозна. У них є застарілі системи озброєння, але вони не настільки ефективні.

"Виробництво озброєнь у ворога є, але швидко й ефективно поповнювати знищене озброєння не так просто. І це стосується усіх видів, зокрема засобів протиповітряної й протиракетної оборони. Особливо сучасних, таких, як-от Панцир або С-400 Тріумф", — пояснив Юсов.

Нагадаємо, що в окупованому Криму під час вибухів в районі Оленівки російські загарбники втратили вартісну техніку. Було знищено російський комплекс С-400. У розвідці зазначають, що комплекс був заправлений ракетами, тож унаслідок вибуху було повністю знищено не лише саму установку, а й встановлені на ній ракети та особовий склад.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня в окупованій частині Херсонської області Силам оборони вдалося знищити три російські комплекси С-300. Зенітно-ракетні комплекси вже більше не можуть використовуватися ані як засіб захисту позицій окупантів на Херсонщині, ані як системи для наземних атак.