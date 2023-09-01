Справляв природні потреби: на Львівщині судитимуть офіцера за побиття військовослужбовця (фото)

Постраждалий військовослужбовець завершив лікування та повернувся на службу. Офіцеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

У Львівській області судитимуть офіцера ЗСУ, який 24 червня побив солдата. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який на Львівщині завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату", — йшлося в повідомленні.

У червні офіцер побив солдата після того, як побачив, що той неподалік намету справляє природні потреби. Військовий хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед інших військовослужбовців. У результаті солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, в нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Наразі він завершив лікування та повернувся на службу, його перевели в інший підрозділ згідно з законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

Фото: Фото: ДБР

Зазначили, що працівники ДБР зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків та провели слідчі дії. Обвинувальний акт скеровано до суду, а офіцера звинуватили у перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Додали, що суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ЗСУ, який побив підлеглого у червні. Про інцидент повідомила сестра постраждалого.

14 серпня повідомлялося, що на Одещині в одній із військових частин відповідальний по військовій частині побив підлеглого. Військовослужбовця госпіталізували до лікарні із забоями голови.