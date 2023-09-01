"Законодавчі зміни": Данілов анонсував мобілізацію обмежено придатних українців

За словами секретаря РНБО, це питання буде вирішено і "не буде жодних подвійних тлумачень відповідних документів".

У п'ятницю, 1 вересня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України розгляне і, можливо, ухвалить рішення про регулювання питань, пов'язаних із мобілізацією громадян, обмежено придатних до військової служби. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Є в наших нормативно-правових документах термін — придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", — розповів він.

Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО), під час потрапляння громадян з обмеженою придатністю до різних військових частин існують певні процедури і процеси, які застосовуються з боку командирів і військової влади.

"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення роз'яснити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", — наголосив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання буде вирішене РНБО і "не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів".

"Це законодавчі зміни", — констатував секретар РНБО.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що таке "повна мобілізація". За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ввели загальну мобілізацію.

Раніше Фокус писав, кого можуть призвати на військову службу вже у вересні, і які категорії громадян можуть відмовитися від призову на військову службу. Крім цього, в Україні звузили перелік громадян, які мають право на відстрочку від призову в армію.