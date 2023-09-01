"Шойгу, Герасимов, а де ППО?": Путін втрачає репутацію після кожного вибуху в РФ, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, громадяни РФ мають відчути, що таке війна. Кожен вибух показує, що російські регіони особливо не захищені, адже більшість систем ППО перенесли на окуповані території України.

Вибухи на території Російської Федерації вже абсолютно нікого не дивують, проте вони з кожним разом все більше гублять репутацію президента Володимира Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телеканала Freedom 1 вересня.

За його словами, особливо впливають на репутацію глави Росії "хлопки" на території Москви, адже це столиця, яка має бути захищена.

"Щоразу, коли так звані хлопки або вже відоме слово "бавовна" звучить на території РФ або тим паче в її столиці, виникають запитання місцевого населення, тих же вiйськкомів, навіть пропагандистів. Мовляв, а що, власне, відбувається? Шойгу, Герасимов, а де ППО? А ППО, виявляється, на окупованих територіях українських, і займається іншими речами", — ідеться в повідомленні.

До слова, представник розвідки окремо зазначив, що бажання РФ перенести системи ППО на окуповані території України оголило Москву і багато інших регіонів. У зв'язку з цим різні повітряні об'єкти здатні туди долітати. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз почастішали.

Також Андрій Юсов переконаний, що війна має вестися і на території Росії, щоб місцеве населення розуміло суть того, що відбувається.

"Україна сьогодні прямо говорить на весь світ — для того, щоб звільняти свою територію, запобігати вбивствам мирного населення і втратам серед українських військових, припинити удари по цивільній інфраструктурі, безумовно, бойові дії повинні вестися не тільки на території України, а й на території держави-агресора. І бізнес у Росії, жителі РФ повинні прекрасно розуміти, і вже усвідомлюють щодня все більше, що, напавши на Україну, вони накликали війну у свій дім, і на себе також", — продовжили в ГУР МО.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що в трьох областях РФ прогриміли вибухи, є руйнування. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що силам ППО нібито вдалося знищити повітряну ціль, але через загрозу 40 рейсів в аеропортах довелося затримати. У Курській області БПЛА пошкодив адміністративну будівлю і житловий будинок.