"Росія шукає режими-ізгої": у Пентагоні розповіли, про що Кремль веде перемовини з КНДР

Представник Міноборони США генерал Пет Райдер зазначив, що країни раніше вже домовлялись про постачання зброї. Він підкреслив, що "будь-яка угода" з Москвою порушує резолюції ООН.

Кремль намагається забезпечити свої сили озброєнням, співпрацюючи з "режимами-ізгоями". Про це під час брифінгу 31 серпня заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Він підтвердив, що Північна Корея передавала наприкінці 2022 року бійцям ПВК "Вагнер" ракети та снаряди. З його слів, нині РФ веде перемовини з КНДР про постачання додаткової партії зброї. Вдаватись у конкретику представник Міноборони США не захотів, але зазначив, що йдеться про артилерійські боєприпаси.

Американський генерал підкреслив, що "будь-яка угода про зброю між КНДР і Росією прямо порушує численні резолюції ООН з безпеки". Також він наголосив на тому, що ці постачання сприяють вбивствам українців та продовжують незаконну війну.

"Різниця тут полягає в тому, що "Вагнер" — це комерційна компанія-найманець, яка працює під егідою російського уряду, а не міністр оборони, який фактично їздить до КНДР для переговорів про зброю", — пояснив Райдер.

Він завірив, що США продовжуватиме закликати Північну Корею не вести перемовин з Кремлем та не надавати ЗС РФ зброю.

Речник Пентагону розповів, що російська ПВК "Вагнер" фактично припинила своє існування і "там не ведеться переговорів".

"Питання тут полягає в тому, що російський уряд, на який працював "Вагнер", підтримував операції в Україні. І в певний момент часу ПВК "Вагнер" була найефективнішою бойовою силою, яку Росія мала на території України", — зазначив Райдер.

З його слів, вилучення найманців з поля бою є "віддалено значущим" в питанні боєздатності сил РФ.

"Ширша проблема полягає в тому, що Росія шукає режими-ізгої, включно з Іраном, намагаючись отримати додаткові боєприпаси чи зброю. І знову ми закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією та не надавати боєприпаси, які можуть вбити невинних цивільних в Україні", — додав генерал.

Також представник Міноборони США відповів, коли закінчиться війна в Україні. Він підкреслив, що війська РФ мають залишити усі захоплені території.

"Звичайно, я з вами згоден, війну пора закінчувати. І справді, для цього буде потрібно, щоб Росія вийшла з України та повернула їхні суверенні землі українському народу, але ми знаємо, що цього не станеться. Тому ми й надалі будемо зосереджені на підтримці України, співпрацюючи з нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту своєї країни", — сказав Райдер.

Він пояснив, що підтримка США зосереджена на здатності України захиститися.

Журналіст запитав речника про нове постачання озброєння для України, зокрема вартість його транспортування. Генерал різко відповів, що "не збирається" детально описувати, як відбувається доставлення зброї захисникам та як вона застосовуватиметься.

"Я просто не збираюся вдаватися в те, як українці використовують певні типи боєприпасів. Я б скерував вас до них. Просто залиште це. Дуже дякую", — заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, 30 серпня речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США отримали дані про значний прогрес у перемовинах між РФ та КНДР щодо постачання зброї. Посадовець завірив, що Вашингтон "вдається до конкретних дій", зокрема вводить санкції проти причетних до продажу озброєння між країнами.

Раніше у ЗМІ передавали, що Північна Корея має намір "зміцнювати" відносини з Кремлем, адже РФ нібито веде "війну справедливості" на території України.