У Північній Кореї пообіцяли зміцнити дружбу з РФ на тлі війни в Україні

У Міноборони КНДР вважають, що США нібито відповідальні за те, що війна в Україні веде до ядерної катастрофи. За даними представників Вашингтона, голова російського оборонного відомства Сергій Шойгу вів переговори з Пхеньяном про збільшення постачання озброєнь Москві.

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Північна Корея буде "зміцнювати" дружбу з Росією, оскільки та нібито веде "війну справедливості" проти України, таку заяву зробив міністр оборони країни Кан Сон Нам, передає Sky News із посиланням на Центральне інформаційне агентство Кореї.

За словами генерала Кан Сон Нама, США нібито відповідальні за те, що українська криза веде до ядерної катастрофи.

Представники Вашингтона повідомили, що на початку серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу проводив переговори з Пхеньяном про збільшення постачання озброєнь Москві.

Автори публікації в північнокорейському ЗМІ, зі свого боку, назвали США "призвідником епохальної смути на європейському континенті".

Підтримку світовою спільнотою України Пхеньян вважає "неприпустимим знущанням та образою глобального миру і безпеки, життя людини".

Також керівництво КНДР побоюється "азійського НАТО" в особі Японії та Південної Кореї (у статті назва сусідньої країни в лапках: "Республіка Корея").

Альянс двох провідних країн Азії назвали "першим щитом від куль" величезного кільця оточення Китаю і РФ.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин показав гігантський портрет Путіна під час візиту голови Міноборони РФ до Північної Кореї.

Також повідомлялося, що в КНДР запустили "стратегічні крилаті ракети" перед навчаннями НАТО.