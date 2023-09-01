Спритний політик чи послушник Суннака: есперти висловилися про нового міністра оборони Британії

Британські аналітики досить суперечливо висловилися про призначення Гранта Шеппса. Одні вважають його досвідченим політиком і союзником Ріші Сунака, інші навпаки вважають його призначення катастрофою і найгіршим рішенням чинного прем'єр-міністра.

У Великій Британії несподівано змінився міністр оборони — після відставки Бена Воллеса новим главою Міністерства оборони країни став міністр енергетики Грант Шеппс. З цієї нагоди низка експертів і політологів висловили досить суперечливі думки — деякі з них наведено в матеріалі від 31 серпня видання Defence News.

Оглядачі пишуть, що Воллес ще на початку літа заявив про свою швидку відставку, а 31 серпня він надіслав листа британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку, в якому містилося завуальоване попередження проти скорочення витрат на оборону.

"Я знаю, що ви згодні зі мною в тому, що ми не повинні повертатися до тих часів, коли оборона розглядалася урядом як дискреційні витрати, а економія досягалася за рахунок скорочення", — написав він.

І хоча в якості заміни Воллеса багато хто називав міністра фінансів Джона Глена, а також колишнього міністра оборони Ліама Фокса, який залишив міністерство оборони 2011 року, посада дісталася саме Шеппсу.

Що говорять про нового міністра

Автори публікації звертають увагу на те, що Грант Шеппс досить досвідчений політик, який за останні чотири роки встиг побувати міністром транспорту, міністром у справах бізнесу, міністром енергетики, міністром промислової стратегії та міністром внутрішніх справ.

Деякі експерти висловлюють побоювання з приводу його кандидатури, стверджуючи, що йому бракує безпосереднього знання складних геополітичних, військових і промислових питань, що мають вирішальне значення для його роботи. Говард Вілдон із консалтингової компанії Wheeldon Strategic Advisory зазначив, що Сунак навмисне призначив Шеппса главою оборонного відомства, "який робитиме те, що йому скажуть".

"З моєї точки зору, Шеппс — поганий вибір, потенційна катастрофа для оборони Великої Британії, і він цілком може стати найгіршим з усіх рішень, ухвалених нинішнім прем'єр-міністром Ріші Сунаком, причому з дуже великим відривом", — вважає Вілдон.

Журналістка Рейчел Канліфф із New Statesman висловилася в протилежному ключі, зазначивши, що в цьому призначенні є певний сенс.

"Він спритний політичний діяч і працював при чотирьох із п'яти останніх консервативних прем'єр-міністрів. Він прекрасно вміє виживати. Ріші Сунак явно ухвалив рішення про те, що йому потрібна на цій посаді людина і союзник у його кабінеті, якому він може довіряти, і Грант Шеппс підходить для цього", — підкреслила Канліфф.

Лейборист Джон Гілі привітав Шеппса з призначенням, але заявив, що новий міністр оборони не змінить позиції Консервативної партії в галузі оборони.

"У зв'язку з подальшим скороченням армії, зростаючою заклопотаністю з приводу зобов'язань Великої Британії перед НАТО та мільярдами фунтів, які витрачаються даремно в рамках оборонних закупівель, міністр оборони має відповісти на серйозні запитання найближчими днями", — сказав Гілі.

Старший науковий співробітник аналітичного центру International Institute for Strategic Studies Бен Баррі вважає, що новому міністру доведеться нелегко.

"Наступнику Воллеса належить виконати ще багато незавершених справ. Йому доведеться працювати над проблемою неефективного процесу закупівель і зростання вартості обладнання. Війна в Україні показала значне ослаблення як бойового потенціалу, так і запасів. Незважаючи на те, що було виділено деякі кошти на зворотний розвиток подій, неясно, чи буде цього достатньо", — заявив він.

Незалежний аналітик Джон Лут вважає, що Шеппс скоріше, політик широкого профілю, ніж людина, яка займається конкретними деталями.

"Його цінність полягає в його комунікаційних навичках — він може говорити від імені уряду, коли ми йдемо на наступні вибори", — підсумував Лут.

Нагадаємо, про призначення нового міністра оборони Великої Британії стало відомо 31 серпня. Сам Грант Шепсс назвав "великою честю" своє призначення і віддав належне своєму попереднику Бену Воллесу.