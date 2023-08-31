Наступник Воллеса: Грант Шеппс призначений новим міністром оборони Великої Британії

За інформацією журналістів, це буде п'ята посада за рік для депутата-консерватора. Сам Грант Шепсс назвав "великою честю" призначення на посаду очільника Міноборони і віддав належне своєму попереднику.

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Гранта Шеппса 31 серпня оголошено новим міністром оборони Великої Британії, змінивши на цій посаді Бена Воллеса, повідомляє Sky News.

Бен Воллес оголосив минулого місяця, що він залишить цю посаду наступного разу, коли Ріші Сунак внесе зміни до свого кабінету, а також піде з посади депутата на наступних виборах. На посаді глави Міноборони його замінив нинішній міністр енергетичної безпеки Грант Шеппс.

Це буде п'ята посада в кабінеті міністрів, яку Шеппс обійме за рік: він був міністром транспорту за Бориса Джонсона, певний час обіймав посаду міністра внутрішніх справ за Ліз Трасс і був міністром бізнесу до своєї нинішньої посади в енергетиці за Ріші Сунака.

Сам Шеппс написав у Twitter, що для нього велика честь бути призначеним міністром оборони, і віддав належне величезному внеску Бена Воллеса в оборону країни і глобальну безпеку.

Поки не зрозуміло, хто замінить пана Шеппса на його нинішній посаді.

Що відомо про Гранта Шеппса?

Шеппс народився в місті Рікмензуорт (графство Гартфордшир), розташованому приблизно за 30 км від центру Лондона. Він закінчив Манчестерський політехнічний інститут, де вивчав економіку і фінанси. Після вишу займався приватним бізнесом, заснував компанію PrintHouse Corporation, яка розробляла сайти і надавала послуги у сфері маркетингу та дизайну.

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Бен Воллес має намір піти з політики і зайнятися тими сферами життя, якими знехтував, працюючи в уряді.

Раніше ЗМІ писали, що рішення Бена Воллеса піти у відставку може бути пов'язане з невдалою пропозицією прем'єр-міністра Ріші Сунака переконати президента США Джо Байдена та інших членів Північноатлантичного альянсу призначити його на пост глави НАТО.