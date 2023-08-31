Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Російсько-українська війна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку (фото)

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії
Фото: Reuters | Бен Воллес подав у відставку з посади міністра оборони Великої Британії

Бен Воллес має намір піти з політики та зайнятися тими частинами життя, якими знехтував, працюючи в уряді. Міністр оборони продовжує підтримувати політику прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Related video

30 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно написав лист про відставку з посади прем'єр-міністру Ріші Сунаку. Про це повідомили в Sky News.

У листі до прем'єр-міністра Воллес високо оцінив Збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, допомогу уряду Україні під час війни. Також він подякував Ріші Сунаку за інвестиції у Збройні сили Великої Британії та додав: "Ви і уряд матимете мою підтримку".

"Після довгих роздумів я вирішив попросити, щоб мені дозволили зробити крок назад. Я виграв своє місце у 2005 році, і через стільки років настав час для мене інвестувати у ті частини життя, якими я знехтував, і досліджувати нові можливості", — сказав Бен Воллес.

Лист про відставку, Бен Воллес, Ріші Сунаку Fullscreen
Лист Бена Воллеса до Ріші Сунаку
Лист про відставку, Бен Воллес, Ріші Сунаку Fullscreen
Лист Бена Воллеса до Ріші Сунаку

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у відповіді зазначив, що Воллес "з відзнакою послужив" Великій Британії. Також він похвалив його "стратегічне передбачення та ясність".

"Відданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки як держсекретаря оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої відданості збройним силам та безпеці Сполученого Королівства. Ви залишаєте Міністерство оборони та Збройні сили добре готовими дивитися в майбутнє", — написав Ріші Сунак у відповідь на лист Бена Воллеса.

Лист про відставку, Бен Воллес, Ріші Сунаку Fullscreen
Відповідь Ріші Сунаку на лист Бена Воллеса
Лист про відставку, Бен Воллес, Ріші Сунаку Fullscreen
Відповідь Ріші Сунаку на лист Бена Воллеса

Бен Воллес: що відомо

Бен Воллес прийшов у політику у 1999 році у складі шотландського парламенту. Його називають "довгоживучим" міністром, оскільки з 2014 року Воллес "пережив" п'ять прем'єрів. Також він є однією з ключових фігур в уряді, які вимагають від Великої Британії та союзників підтримувати Україну.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вперше повідомив, що йде у відставку 16 червня. З його слів, це не було пов'язано з поточними проблемами Консервативної партії. У липні він підтвердив, що піде у відставку восени під час наступної перестановки в кабінеті міністрів Ріші Сунака. Після відставки він планує повністю піти з великої політики.

Раніше ЗМІ писали, що рішення Бена Воллеса піти у відставку може бути пов'язане з невдалою пропозицією прем'єр-міністра Ріші Сунака переконати президента США Джо Байдена та інших членів Північноатлантичного альянсу призначити його на пост глави НАТО.