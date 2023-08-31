Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку (фото)

Бен Уоллес намерен уйти из политики и заняться теми частями жизни, которыми пренебрег, работая в правительстве. Министр обороны продолжает поддерживать политику премьер-министра Риши Сунака.

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30 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально написал письмо об отставке с должности премьер-министру Риши Сунаку. Об этом сообщили в Sky News.

В письме к премьер-министру Уоллес высоко оценил Вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, помощь правительства Украины во время войны. Также он поблагодарил Риши Сунака за инвестиции в Вооруженные силы Великобритании и добавил: "Вы и правительство будете иметь мою поддержку".

"После долгих раздумий я решил попросить, чтобы мне позволили сделать шаг назад. Я выиграл свое место в 2005 году, и спустя столько лет пришло время для меня инвестировать в те части жизни, которыми я пренебрег, и исследовать новые возможности", — сказал Бен Уоллес.

Письмо Бена Уоллеса к Риши Сунаку Письмо Бена Уоллеса к Риши Сунаку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответе отметил, что Уоллес "с отличием послужил" Великобритании. Также он похвалил его "стратегическое предвидение и ясность".

"Преданность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности в качестве госсекретаря обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой преданности вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства. Вы оставляете Министерство обороны и Вооруженные силы хорошо готовыми смотреть в будущее", — написал Риши Сунак в ответ на письмо Бена Уоллеса.

Ответ Риши Сунака на письмо Бена Уоллеса Ответ Риши Сунака на письмо Бена Уоллеса

Бен Уоллес: что известно

Бен Уоллес пришел в политику в 1999 году в составе шотландского парламента. Его называют "долгоживущим" министром, поскольку с 2014 года Уоллес "пережил" пять премьеров. Также он является одной из ключевых фигур в правительстве, которые требуют от Великобритании и союзников поддерживать Украину.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес впервые сообщил, что уходит в отставку 16 июня. По его словам, это не было связано с текущими проблемами Консервативной партии. В июле он подтвердил, что уйдет в отставку осенью во время следующей перестановки в кабинете министров Риши Сунака. После отставки он планирует полностью уйти из большой политики.

Ранее СМИ писали, что решение Бена Уоллеса уйти в отставку может быть связано с неудачным предложением премьер-министра Риши Сунака убедить президента США Джо Байдена и других членов Североатлантического альянса назначить его на пост главы НАТО.