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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку (фото)

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании
Фото: Reuters | Бен Уоллес подал в отставку с должности министра обороны Великобритании

Бен Уоллес намерен уйти из политики и заняться теми частями жизни, которыми пренебрег, работая в правительстве. Министр обороны продолжает поддерживать политику премьер-министра Риши Сунака.

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30 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально написал письмо об отставке с должности премьер-министру Риши Сунаку. Об этом сообщили в Sky News.

В письме к премьер-министру Уоллес высоко оценил Вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, помощь правительства Украины во время войны. Также он поблагодарил Риши Сунака за инвестиции в Вооруженные силы Великобритании и добавил: "Вы и правительство будете иметь мою поддержку".

"После долгих раздумий я решил попросить, чтобы мне позволили сделать шаг назад. Я выиграл свое место в 2005 году, и спустя столько лет пришло время для меня инвестировать в те части жизни, которыми я пренебрег, и исследовать новые возможности", — сказал Бен Уоллес.

Письмо об отставке, Бен Уоллес, Риши Сунаку Fullscreen
Письмо Бена Уоллеса к Риши Сунаку
Письмо об отставке, Бен Уоллес, Риши Сунаку Fullscreen
Письмо Бена Уоллеса к Риши Сунаку

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответе отметил, что Уоллес "с отличием послужил" Великобритании. Также он похвалил его "стратегическое предвидение и ясность".

"Преданность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности в качестве госсекретаря обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой преданности вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства. Вы оставляете Министерство обороны и Вооруженные силы хорошо готовыми смотреть в будущее", — написал Риши Сунак в ответ на письмо Бена Уоллеса.

Письмо об отставке, Бен Уоллес, Риши Сунаку Fullscreen
Ответ Риши Сунака на письмо Бена Уоллеса
Письмо об отставке, Бен Уоллес, Риши Сунаку Fullscreen
Ответ Риши Сунака на письмо Бена Уоллеса

Бен Уоллес: что известно

Бен Уоллес пришел в политику в 1999 году в составе шотландского парламента. Его называют "долгоживущим" министром, поскольку с 2014 года Уоллес "пережил" пять премьеров. Также он является одной из ключевых фигур в правительстве, которые требуют от Великобритании и союзников поддерживать Украину.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес впервые сообщил, что уходит в отставку 16 июня. По его словам, это не было связано с текущими проблемами Консервативной партии. В июле он подтвердил, что уйдет в отставку осенью во время следующей перестановки в кабинете министров Риши Сунака. После отставки он планирует полностью уйти из большой политики.

Ранее СМИ писали, что решение Бена Уоллеса уйти в отставку может быть связано с неудачным предложением премьер-министра Риши Сунака убедить президента США Джо Байдена и других членов Североатлантического альянса назначить его на пост главы НАТО.