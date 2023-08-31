Преемник Уоллеса: Грант Шеппс назначен новым министром обороны Великобритании

По информации журналистов, это будет пятая должность за год для депутата-консерватора. Сам Грант Шепсс назвал "большой честью" назначение на должность главы Минобороны и отдал должное своему предшественнику.

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Грант Шеппс 31 августа объявлен новым министром обороны Великобритании, сменив на этом посту Бена Уоллеса, сообщает Sky News.

Бен Уоллес объявил в прошлом месяце, что он покинет этот пост в следующий раз, когда Риши Сунак внесет изменения в свой кабинет, а также уйдет с поста депутата на следующих выборах. На должности главы Минобороны его заменил нынешний министр энергетической безопасности Грант Шеппс.

Это будет пятая должность в кабинете министров, которую Шеппс займет за год: он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, некоторое время занимал пост министра внутренних дел при Лиз Трасс и был министром бизнеса до своей нынешней должности в энергетике при Риши Сунаке.

Сам Шеппс написал в Twitter, что для него большая честь быть назначенным министром обороны, и отдал должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону страны и глобальную безопасность.

Пока не ясно, кто заменит господина Шеппса на его нынешней должности.

Что известно о Гранте Шеппсе?

Шеппс родился в городе Рикмензуорт (графство Хартфордшир), расположенном примерно в 30 км от центра Лондона. Он окончил Манчестерский политехнический институт, где изучал экономику и финансы. После вуза занимался частным бизнесом, основал компанию PrintHouse Corporation, которая разрабатывала сайты и оказывала услуги в сфере маркетинга и дизайна.

Напомним, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подал в отставку. Бен Уоллес намерен уйти из политики и заняться теми сферами жизни, которыми пренебрег, работая в правительстве.

Ранее СМИ писали, что решение Бена Уоллеса уйти в отставку может быть связано с неудачным предложением премьер-министра Риши Сунака убедить президента США Джо Байдена и других членов Североатлантического альянса назначить его на пост главы НАТО.