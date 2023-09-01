Японія відмовляється від спеціальних кораблів ПРО на користь багатоцільових крейсерів ASEV

Нові кораблі матимуть набагато ширший спектр можливостей і озброєні потужнішим варіантом протикорабельної ракети Type 12, роботи над якою ще тривають. Свій перший AESV Японія має намір представити 2027 року.

Плани Японії з будівництва двох нових спеціалізованих кораблів протиракетної оборони (ПРО) несподівано прийняли новий оборот. Тепер у центрі уваги перебуває проєкт багатоцільового крейсера, який також матиме засоби ПРО. Про нові ідея японців у галузі кораблебудування пишуть оглядачі The War Zone.

Раніше Японія розглядала менш гнучкі кораблі, створені спеціально для ПРО, які, судячи з форми корпусу, мали набагато більше спільного з бойовими кораблями-амфібіями. Однак тепер акцент змістився на користь крейсерів, які функціонально будуть більш універсальними.

Серед пріоритетних витрат у запиті на оборонний бюджет — два кораблі ASEV, кожен з яких тепер, як очікується, коштуватиме 2,6 мільярда доларів. Автори матеріалу звернули увагу на зразок корабля, який за своєю конфігурацією нагадує есмінці класу Maya, оснащений системою бойового управління Aegis. На нових кораблях досить високо будуть встановлені радари, забезпечуючи таким чином більш широкий огляд до горизонту.

Можливості кораблів ASEV

Нові ASEV матимуть довжину близько 620 футів (189 м), ширину 82 фути (25 м) і стандартну водотоннажність 12 000 тонн. Зазначається, що такі показники вищі за американські крейсери типу Ticonderoga. Крім того, японські кораблі будуть у 1,7 раза більшими, ніж есмінці класу Flight III Arleigh Burke ВМС США.

Озброєння

Що стосується озброєння, то тепер планується, що нові ASEV матимуть набагато ширший спектр можливостей порівняно з деякими більш ранніми зразками.

У центрі системи озброєння кораблів перебувають ракети SM-3 Block IIA і SM-6 для протиповітряної і балістичної протиракетної оборони від цілої низки загроз. Як доповнення будуть розміщені зенітні ракети SM-6.

Однак, за заявою Міністерства оборони Японії, на кораблях також буде встановлений новий, набагато потужніший варіант протикорабельної ракети Type 12, що перебуває на стадії розробки. Крім того, на кораблі ASEV планується встановити потужну лазерну зброю, призначену насамперед для боротьби з ворожими безпілотниками, а також далекобійні системи Tomahawk.

Ракети SM-3, SM-6 і Tomahawk розміщуватимуться у 128 вертикальних пускових комірках. На ілюстрації зображені Type 12, встановлені в похилих пускових трубах у середній частині корабля. ASEV також озброєні двоцільовою гарматою в носовій частині. За наявними даними, це та ж сама 5-дюймова гармата Mk 45 Mod 4, яка використовується, зокрема, на кораблях класу Maya.

"Згідно з поточними планами, Морські сили самооборони Японії мають отримати свій перший AESV у 2027 фінансовому році, а другий корабель буде передано наступного фінансового року", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що японські льотчики на F-35 вперше з часів закінчення Другої світової війни здійснили міжнародний політ. Два винищувачі, а також 55 особового складу ВПС країни відправили до Австралії для участі в навчаннях Bushido Guardian 2023.