Не долетіла 300 км: у РФ виявили уламки ракети Х-101, якою били по Україні

ЗС РФ втратили ракету вартістю 13 млн дол. — її знайшли у полі російські трактористи за 300 км від кордонів України.

У Росії виявили уламки крилатої ракети Х-101/Х-555, якою намагались вдарити по території України. Втім ракета не долетіла — упала за 300 км до лінії фронту. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

У дописі вказано, що місцеві жителі знайшли уламки ракети посеред поля біля села Полтавка у Саратовській області. З'ясувалось, що це рештки російської ракети Х-101, яка відірвалась від літака-ракетоносія, не спрацювала і просто упала. При чому місце падіння — всього лиш за 8 км від села: ракету виявили трактористи.

Зазначається, що пуски Х-101 Росія зазвичай здійснює над Каспійським морем. Одна з причин, чому їх запускають з повітряного простору над морем — можливі інциденти з падінням старих ракет. Зокрема, деякі ракети можуть просто браковані і у них не запускається двигун. Тоді вони непомітно тонуть у морі. Однак, як бачимо, деякі падають ледь не на голови росіян.

Полтавка — село у Саратовській області, у якому проживає близько 300 осіб. Відстань до території України — близько 300 км, до Каспійського моря — близько 700 км, до авіабази ЗС РФ в Енгельсі — близько 200 км. Населений пункт розташованій на умовній прямій лінії від Енгельса до кордону України.

Місце, де виявили уламки ракети Х-101 - Google maps Фото: Google maps

Наразі точно не відомо, коли ж саме сталось падіння. Втім можна оцінити час по звітах командування Повітряних сил. Зокрема, попередні атаки крилатими ракетами Х-101 стались 30 червня 2023 року (ППО збило усі 28 ракет, які дістались до України), 27 серпня (збито 4 ракети різних типів), 15 серпня (збито 14 ракет різних типів).

Зазначимо, українська розвідка стверджує, що Росія і далі має можливість випускати нові ракети для ударів по Україні. Зокрема, відомо, що протягом місяця російські заводи виробляють 30 шт. Х-101 та 10-15 шт. "Калібрів".

Х-101/Х-555 — крилаті ракети довжиною близько 7,4 м, здатні нести 960 кг вибухівки, пролетіти відстань 5500 км і мають швидкість 720 км/год. Орієнтовна вартість — 13 млн дол./шт. Їх запускають з літаків Ту-95мс, які вилітають, зокрема, з військової бази в Енгельсі неподалік від Каспійського моря.

Нагадуємо, з ніч з 31 серпня на 1 вересня відбулась чергова атака невідомих безпілотників по території РФ. Зокрема, їх помітили у трьох областях, а мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО знешкодило один пристрій прямо над столицею. Ще масштабніша атака відбулась 30-31 серпня: тоді БПЛА вдарили відразу по шести областям Росії. 31 серпня дрони літали над південно-західним передмістям Москви — ППО, схоже, їх зовсім не помітило.