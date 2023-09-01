Вибух транспортних Іл-76: опубліковано унікальні кадри спецоперації в Пскові (відео)

У розпорядженні журналістів опинився запис, на якому безпосередньо видно ураження і вибух літаків Іл-76, які у РФ використовують для логістики окупаційних військ в Україні.

Аеродром у російському Пскові, який розташований недалеко від кордону з Естонією, вночі 30 серпня був атакований українськими дронами. Про це повідомляє "УП" із посиланням на військові джерела.

У розпорядженні журналістів опинилися кадри, на яких безпосередньо зафіксовано ураження й вибух транспортних Іл-76, які у РФ використовують для логістики російських військ в Україні.

Нагадаємо, що експерти проаналізували те, що сталося на аеродромі поруч із Псковом, і вирішили, що РФ намагається приховати наслідки атак безпілотниками. На супутникових знімках видно кілька знищених літаків.

Також повідомлялося, що після ударів безпілотників по аеродрому під Псковом і на тлі контрнаступу України, що триває, російське військово-політичне керівництво не знає, куди доцільніше перекинути резерв.

За оцінками військового аналітика Олександра Коваленка, втрата літаків Іл-76 обійшлася Росії в мільярди доларів. Підраховано реальні збитки Росії від ураження літаків Іл-76 на аеродромі під Псковом.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися фото спалених Іл-76 у Пскові. На аеродромі РФ "Хрести" пошкоджено приблизно 14 об'єктів. На супутникових знімках видно контури 46-метрових літаків, які згоріли внаслідок атаки безпілотників.