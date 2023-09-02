Удар по Кримському мосту: окупантам примарилась нічна атака безпілотників, — Гуменюк

Речниця Сил оборони зазначила, що Кримський міст не може в достатньому обсязі пропускати резерви для російської армії, тому окупантам потрібно шукати цьому виправдання.

Російська сторона намагається тримати в напрузі ситуацію навколо Кримського мосту, оскільки Кремлю якимось чином необхідно виправдовуватися в тому, що цей об'єкт інфраструктури не використовується повною мірою. Тому 2 вересня окупантам примарилась атака по ньому невідомими безпілотниками. Так прокоментувала звинувачення Міноборони РФ в ударах по Кримському мосту начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони щоразу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", — пояснила Гуменюк.

За її словами, доставлення резервів і поповнення запасів мали здійснюватися через цей міст, однак цього не відбувається в такому обсязі, як би хотілося російським військовим. Тому вони й проводять усілякі заходи як виправдання — кажуть про якісь навчання, перекривають рух мостом і підтоплюють пороми біля нього.

Гуменюк зазначила, що звинувачення окупантів безпідставні, бо вони самі собі суперечать. Річ у тім, що росіяни самі заявили про створені оборонні споруди навколо Кримського мосту у вигляді пов'язаних між собою поромів, сплетених сітками, а потім заявляють, що якісь безпілотники прорвалися до мосту.

"Нехай краще перебудовують свою оборону", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, для Росії Кримський міст є вузьким місцем у логістиці. Для його захисту застосовують пасивні засоби — димові генератори ТДА-3 і підводні загородження. А для відбиття повітряних атак застосовують засоби ППО.