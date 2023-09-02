Міносвіти вирішить, чи зачекає друга освіта на придатних до служби чоловіків, — Данілов

Зі слів секретаря РНБО, під час війни значно зросла кількість студентів віком 40-50 років. Олексій Данілов заявив, що українці користуються "прогалинами" у законах та здобувають подеколи навіть четверту освіту.

Доцільність здобуття другої вищої освіти чоловіками, що підлягають призову, визначатиме Міністерство освіти й науки України. Про це 1 вересня у коментарі "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він розповів, що військовозобов’язані здобувають другу, третю, а подеколи й четверту освіту, користуючись "прогалинами у нормативно-правових документах". Посадовець назвав це питанням "морального порядку" та зазначив, що його досліджуватиме відповідне міністерство.

"Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитиме аналіз. Так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом (40–50 років) вирішили здобувати другу-третю освіту", — підкреслив Данілов.

Він завірив, що з цим "розбирається" Міносвіти. Зі слів секретаря РНБО, з початком повномасштабної війни, в України в рази зросла кількість охочих здобути освіту.

"Просто треба розуміти, що, якщо ви можете служити в армії і якщо ви придатні, чи зачекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, також 1 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом оголосять імена українців, що видавали та отримували фейкові довідки про непридатність до військової служби. Триває перевірка ВЛК, результати якої будуть готові вже за два-три тижні. Ухилянти, які, наприклад, "втратили нирку" без операції, понесуть відповідальність.

Фокус розібрався у тому, що зміниться в питанні мобілізації в Україні восени цього року. Юристи припускають, що надання відстрочки студентам, що здобувають другу освіту після 30 років, можуть переглянути.