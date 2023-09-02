"Висловлювався за поразку РФ у СВО": російському блогеру загрожує до 10 років колонії

Андрія Куршина звинувачують у двох публікаціях — про воєнний злочин ЗС РФ після удару по дамбі на річці Інгулець, і про обстріл пологового будинку в Запорізькій області, внаслідок якого загинула дитина.

Російському блогеру й автору Telegram-каналу Moscow Calling загрожує до 10 років колонії через два пости у 2022 році. Йому закидають "поширення фейків" про армію РФ, зокрема, де він писав про російські обстріли Запорізької області та удар по дамбі на річці Інгулець під Херсоном. Про це 2 вересня повідомив російський канал Baza.

За даними авторів публікації, кримінальну справу на нього порушили через два пости в Moscow Calling від 14 вересня 2022 року, в якому йшлося про воєнний злочин ЗС РФ, і від 23 листопада минулого року, де йшлося про обстріл пологового відділення ЦРЛБ Вільнянського району.

За іншими даними, як докази обвинувачення надало експертизу Московського дослідницького центру і відповідь Генштабу за фактом двох публікацій у каналі Moscow Calling.

Ще у квітні розібратися з Moscow Calling закликали Z-канали. Вони, зокрема, стверджували, що Куршин "неодноразово і публічно висловлювався за поразку РФ у СВО і якнайшвидший розвал країни з громадянською війною всередині неї". Тепер же деякі російські "військкори" не приховують своєї радості з нагоди затримання Куршина.

Однак, нібито за даними українських ресурсів, у 2014 Куршин підтримував ополченців Донбасу і збирав для них зброю з амуніцією.

"Тепер Куршину може загрожувати від 5 до 10 років колонії. Чоловік частково визнав свою провину. Сьогодні Черемушкінський суд Москви має обрати йому запобіжний захід", — ідеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що за інформацією агентства ТАСС, адміністратора Moscow Calling Андрія Куршина затримали 31 серпня. Російські медіа оприлюднили відео, де зображено момент затримання, під час якого співробітники правоохоронних органів пред'являють Куршину документи на Ленінградському вокзалі.