У Москві затримали адміністратора Telegram-каналу Moscow Calling Куршина, — росЗМІ

Блогера вже помістили в ізолятор. За даними росЗМІ, він не тільки "дискредитував армію РФ", але ще й нібито погрожував дівчатам, які не хотіли з ним спілкуватися. Раніше він воював за т.зв. "ДНР".

Related video

У Москві затримали адміністратора провоєнного російського Telegram-каналу Moscow Calling Андрія Куршина. Про це 31 серпня повідомляє російське агентство "ТАРС".

Повідомляють, що стосовно Куршина було порушено кримінальну справу про "поширення фейків" про російську армію, і найближчим часом суд визначить йому запобіжний захід.

Російське медіа опублікувало відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент затримання. На ньому видно, як співробітники правоохоронних органів пред'являють Куршину документи на Ленінградському вокзалі, просто на виході з поїзда.

Як пише російські медіа The Moscow Times, Куршин регулярно поширював повідомлення, в яких "підривав авторитет Збройних сил Російської Федерації", критикував владу, схвалював "атаки ЗСУ на міста" і військові об'єкти РФ, а також ображав військових кореспондентів і блогерів, які висвітлювали перебіг т. зв. "СВО". У квартирі Куршина було проведено обшук. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Куршин є інженером у Науково-виробничому об'єднанні "Риф", яке спеціалізується на розробці програмного забезпечення для російської армії. У нього також є другий рівень допуску до державної таємниці. Йому загрожує 10 років в'язниці.

Пізніше росЗМІ повідомили, що Андрія Кушніра повели в ізолятор тимчасового тримання.

Куршин погрожував дівчатам, — росЗМІ

За даними російського медіа SHOT, Куршин нібито погрожував дівчинам, які не хотіли будувати з ним стосунки.

Російські журналісти з посиланням на свої джерела повідомляють, протягом трьох років він погрожував дівчині на ім'я Олена. Він погрожував опублікувати її інтимні фотографії в мережі. Ще одна з "жертв", Тетяна, почала отримувати від нього погрозливі повідомлення після завершення їхнього спілкування, в яких він закликав її "берегтися". У ще одному випадку він погрожував дівчині написати на неї заяву в поліцію, але вона своєчасно заблокувала його. Четверта дівчина після подібних повідомлень додала Куршина до чорного списку і припинила з ним спілкування.

"Своє спілкування з дівчатами Куршин не приховував і викладав ролики з ними в чат свого телеграм-каналу. За попередньою інформацією, блогер найближчим часом хотів виїхати з Росії до своєї чергової дівчини, попри другу форму допуску до держтаємниці. Сьогодні у квартирі Куршина відбувся обшук. Мати блогера, яка живе на поверсі вище, коротко підбила підсумки його діяльності: "Ну що, дострибався?" — сказала жінка", — ідеться в повідомленні.

Куршин воював на Донбасі

Як зазначає російський канал "Дождь", у 2014 році Андрій Куршин добровольцем брав участь у бойових діях на території Донбасу проти Збройних сил України. В Україні його ім'я фігурує в базі даних "Миротворець". Журналісти зазначають, що Куршин явно висловлював критику з приводу рішення Володимира Путіна про вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він описував себе як "не-Z-патріота", підкреслюючи відмінність між собою і "Z-патріотами", які підтримували військові дії.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що в Полтаві затримали фітнес-блогера Романа Заволоку, який показував середній палець представникам військкомату і плювався в них, знімаючи це для TikTok.