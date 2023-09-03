ЗС РФ атакували Сумщину під час фіксації наслідків попереднього обстрілу: є жертви

Під час ворожого артилерійського обстрілу загинув старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління Нацполіції в Сумській області, ще троє людей отримали поранення.

У суботу 2 вересня близько 16:30 Збройні сили Російської Федерації відкрили артилерійський обстріл по місту Середина-Буда Сумської області в той момент, коли правоохоронці фіксували наслідки попереднього ворожого обстрілу. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора в Telegram.

"Окупанти обстріляли м. Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога — розпочато провадження", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що через ворожу атаку загинув поліцейський через осколкові поранення, ще двоє правоохоронців та цивільний чоловік отримали поранення. Також було пошкоджено дві будівлі та автівку.

У результаті чого за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за ч. 2 ст. 438 КК України.

У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації розповіли, що під час обстрілу було зафіксовано десять вибухів. Загиблий 32-річний правоохоронець Руслан Фараонов був старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського районного управління Головного управління Національної поліції (ГУНП) у Сумській області.

За повідомленням Сумської обласної прокуратури, того ж дня близько 10:30 ворог здійснив мінометний обстріл міста Середина-Буда. В результаті чого 56-річний та 31-річний чоловіки отримали поранення. Також було пошкоджено лінію електропередач, дві установки та місцеве підприємство.

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