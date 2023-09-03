Перед зустріччю з Ердоганом: в Одеській ОВА пояснили причини нічної атаки ЗС РФ

За словами голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, Росія здійснила масовану атаку Shahed на регіон, щоб створити відповідне інформаційне тло.

Масована нічна атака Одеської області 3 вересня може бути пов'язана зі зустріччю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та президента РФ Володимира Путіна, запланованою на 4 вересня. Таку думку висловив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

"Можна пов'язати дві події: атаку на Одеський регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня на РФ зустріч пана Ердогана з бункерним дідом", — сказав Братчук.

Він також додав, що РФ завжди намагається створити відповідне інформаційне тло перед важливими зустрічами, навіть якщо в них не беруть участі міжнародні організації або Україна. Голова громадської ради при Одеській ОВА також висловив сподівання, що зернова угода запрацює в новому форматі без участі РФ.

"Усе-таки сподіваюся, що ця зернова угода буде в новому форматі й без участі РФ. Тому що ми бачимо, з ними працювати не те що неможливо, а це агресор, терорист, і потрібно їх поставити на місце", — сказав Братчук.

Нагадаємо, вночі 3 вересня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Одеську область, зокрема ціллю була цивільна інфраструктура Подунав'я. Ворожі сили випустили в напрямку регіону 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години. У результаті було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру. Пожежники оперативно ліквідували загоряння. Відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надали медичну допомогу. Повідомлялося, що Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 22 безпілотники.

Фокус писав, що 14 серпня окупанти тричі обстріляли Одесу, випустивши в напрямку міста 15 Shahed і 8 крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Унаслідок атаки уламки ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток. Повідомляли про трьох постраждалих.