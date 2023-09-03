Якщо росіяни не здадуться: британський генерал розповів, коли Україна може виграти війну

Українські бійці прорвали першу лінію оборони на півдні. Російська армія розтягнута, виснажена та не має резервів.

Британський генерал у відставці Річард Берронс вважає, що Україна зможе перемогти у війні у 2024-2025 роках. Про це повідомило видання Financial Times, цитуючи офіцера.

Він зазначив, що в рамках цього контрнаступу ЗСУ не зможуть прогнати російське військо. Також не вдасться до зими наполовину скоротити площу окупованих територій.

"Скромний прогрес, досягнутий цього літа, показує, що хоча подолання добре підготовленої звичайної оборони на полі бою може бути однією з найскладніших операцій на війні, це можливо", — сказав Річард Берронс.

З його слів, ЗСУ прорвали першу лінію оборони на півдні. Тоді як російські сили вже розтягнуті, виснажені та не мають резервів. Попри це, якщо окупанти не здадуться, бої ще довго продовжуватимуться.

Річард Берронс заявив, що Україні вистачить протиповітряної оборони лише, щоб прикрити приблизно третину території. Проблему дефіциту артилерійських боєприпасів було вирішено лише тимчасово. Також ЗСУ не вистачає обладнання для розмінування територій.

"Виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік", — наголоси він.

Генерал у відставці повідомив, що Росія програє у війні, якщо:

ЗСУ не наполягатимуть на значному успіху на фронті, поки не з’являться засоби для його досягнення;

зимою українські бійці просуватимуться в короткі терміни для зменшення втрат;

Україна нищитиме ворожий військовий потенціал;

українські бійці ліквідують російський Чорноморський флот.

На його думку, суттєвим переломом у наступальних можливостях ЗСУ стане збільшення поставки боєприпасів західними країнами.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ використовують тактику застосування малих штурмових груп для захоплення опорних пунктів окупантів. Зокрема, рушійною силою контрнаступу є сотні невеликих штурмових груп, які часто складаються лише з 8-10 солдатів.

1 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про темпи українського контрнаступу. Він вважає, що союзники України розуміють, що справи йдуть у правильному напрямку.