Найважливіший пункт: стало відомо, що Ердоган і Путін обговорять під час зустрічі, — ЗМІ

За інформацією журналістів, головною темою візиту Ердогана в Сочі буде зернова угода. Також лідери двох країн обговорять російсько-українську війну і двосторонній обмін полоненими між Україною і РФ.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 4 вересня полетить до Сочі, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Головною темою візиту стане зернова угода. Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

За інформацією ЗМІ, угода про "зерновий коридор" стане найважливішим пунктом зустрічі. Також на порядку денному війна Росії проти України та обмін полоненими між Україною і РФ.

Крім того, під час візиту Ердоган і Путін обговорять проєкт транспортування російського газу в Європу через Туреччину.

Нагадаємо, чутки про зустріч президента Туреччини та російського диктатора ходили давно. Ні Ердоган, ні Путін довго не підтверджували цю інформацію. Передбачалося, що глава Кремля може вирушити до Туреччини в серпні, щоб обговорити з лідером країни питання відновлення "зернової угоди". Пізніше стало відомо, що зустріч двох президентів відбудеться на території РФ.

Як відомо, Туреччина, виступаючи посередником у відносинах між країнами Заходу та РФ, намагається знайти рішення після виходу Росії із "зернової угоди" 17 липня 2023 року. Після того як дію угоди було призупинено, світові ціни на зерно зросли, а ЗС РФ здійснюють масовані обстріли інфраструктури Одеси та дунайських портів.

3 вересня після чергової масованої атаки ЗС РФ на портову інфраструктуру Одеської області, під час якої в напрямку регіону було випущено 25 Shahed, в ОВА припустили, що причиною стала майбутня зустріч двох лідерів — президента Туреччини та президента РФ. За словами голови громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, Росія здійснила масовану атаку Shahed на регіон, щоб створити відповідний інформаційний фон.

Фокус розповідав 3 вересня, що ГУР анонсувало документальний фільм про роботу розвідки. Зокрема, розкажуть про спецоперацію "Синиця", під час якої військовим розвідникам вдалося переманити на український бік російського льотчика й отримати вертоліт Мі-8.