"Данілов правий": у Раді прокоментували можливу мобілізацію чоловіків-студентів

У 2020 році до закладів освіти вступили близько 40 тисяч чоловіків від 25 років, у 2022 — понад 106 тисяч, цього року — понад 76 тисяч. У парламенті вважають доцільним обмеження для чоловіків, які отримують другу освіту.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак прокоментував заяву секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексія Данілова щодо доцільності здобуття другої вищої освіти придатними до служби чоловіками під час війни. Зокрема, це питання може вирішити лише Верховна Рада та Міносвіти. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Данілов правий: питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН", — сказав Сергій Бабак.

Він впевнений, що профільний комітет та МОН не ініціюватимуть жодних обмежень щодо рішення чоловіків здобувати другу вищу освіту, адже це вважатиметься порушенням конституційного права на освіту.

З його слів, наразі чоловіків віком від 25 років, які навчаються у закладах освіти на денній та дуальній формі, не зможуть призвати на службу. Проте Генштаб, Міноборони або Комітет нацбезпеки і оборони ВР можуть ініціювати зміни в законодавстві щодо мобілізації.

"Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати", — наголосив Бабак.

Також він розповів, що існує два види ухилянтів під час дії загальної мобілізації. Перші йдуть на злочин — дають хабар для ухилення від призову та отримують фальшиві довідки; другі використовують законний спосіб — вступають на другу вищу освіту. Зокрема, у 2019-2022 роках близько 40 тисяч чоловіків віком від 25 років вступали до закладів освіти, у 2022 році — понад 106 тисяч, а 2023 — понад 76 тисяч, проте вступна кампанія ще не закінчилася.

"Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік", — додав Сергій Бабак.

Нагадаємо, 31 серпня член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що здобуття третьої та четвертої вищої освіти військовозобов'язаними чоловіками під час війни не може бути підставою для відстрочки від призову на службу.

1 вересня секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Міністерство освіти й науки України визначатиме доцільність здобуття другої вищої освіти чоловіками призовного віку. Він зазначив, що від початку війни в України в рази зросла кількість охочих здобути освіту.