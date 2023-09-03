Відправляють до "Москви": в ЗСУ пояснили, чому російські ДРГ активізувалися на Херсонщині

Окупанти бояться, що ЗСУ просунуться на Херсонщині, тому постійно маневрують у човнах. Попри це українські бійці вдало знищують ворога.

На лівому березі Херсонської області збройні сили Російської Федерації змушені запускати ДРГ на човнах. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі "24 Каналу".

Вона зазначила, що окупантам приходиться весь час відправляти ДРГ через складний ландшафт лівобережжя — численні протоки та острови біля гирла Дніпра. Це не дає ворогу можливості тримати все під своїм контролем, тому військові РФ розосереджують пункти спостереження, аби відстежити рух українських військових, "який вони постійно провтикують".

"Вони (окупанти, — ред.) чекають-чекають, а зненацька прапор підіймається на іншому напрямку", — наголосила Гуменюк.

З її слів, ворог постійно маневрує та вишукує просування Сил оборони, а українські бійці відразу відправляють такий човен "до поповнення підводного флоту, до "Москви" (російський крейсер, який знищили ЗСУ у квітні 2022 року, — ред.)".

Нагадаємо, 31 серпня начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ навмисно провели операцію та вивісили український на лівому березі Дніпра, аби передати повідомлення жителям тимчасово окупованих територій та самим окупантам.

Того ж дня у ЗСУ показали, що військові знищують російську техніку за допомогою ударних дронів на лівобережжі Херсонщини. ЗСУ вдалося знищити ворожу бронемашину та влучити в опорні пункти противника під Олешками.