"Особливий знак": командування розкрило задум із підняттям прапора на лівому березі Херсонщини

За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, така акція показує українцям і окупантам, що лівий берег — це Україна і ми не дозволимо загарбникам займатися на цих територіях самоуправством.

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Відео, де українські військові піднімають національний прапор на лівому березі Дніпра, було навмисною операцією, яку проводили сили оборони України. Ця дія була спрямована на передачу повідомлення жителям територій, окупованих Росією, а також самим окупантам. Про це сказав прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода в середу, 30 серпня.

Підняття прапора було заплановано як відповідь на так звані "вибори", які Росія мала намір провести на тимчасово окупованих територіях.

Така дія слугувала символічним актом, який демонстрував як українським громадянам, так і окупаційним військам, що лівий берег Дніпра залишається частиною України, і що українці не допустять свавілля російської влади на цій території.

"Це ніяка не самодіяльність, а спланована акція, яка містила в собі особливий посил, особливий знак для мешканців тимчасово окупованих територій, які зараз особливо страждають під гнобленням окупантів через їхню агонію напередодні запланованих виборів, що стосуються "приєднання нових територій" та "обрання", на їхній погляд, легітимної влади", — сказала Гуменюк.

Крім того, за словами представниці Сил оборони, це була так звана естафета від бійців, які висадилися на березі тимчасово окупованого Криму. Підняття українського прапора — демонстрація того, що підконтрольних Україні берегів Чорного моря стає більше, а берегів Дніпра — ширше.

"Тому ми вирішили таким чином підтримати місцевих і позначити окупантам напрямок їхнього руху", — додала спікерка.

Українські військові змогли закріпитися на лівому березі Дніпра, пишуть аналітики DeepState. З'явився і відеозапис встановлення прапора на цій все ще окупованій частині країни. Військові показали флагшток із тризубом на території дачного кооперативу "Дорожник", а потім на ній уже майорів прапор України.

Нагадаємо, що стяг України встановили неподалік від Антонівського мосту. Його видно окупантам із висоти пташиного польоту.