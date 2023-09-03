Зафіксовано "прильоти": Курська область зазнала обстрілу й атаки дронів, — губернатор

За словами Романа Старовойта, селище Теткіне нібито було обстріляно з боку України. Так, було зафіксовано три "прильоти". Також на прикордонних територіях регіону знешкоджено два БПЛА.

Курська область Росії 3 серпня зазнала обстрілу й атаки БПЛА. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у Telegram.

За словами російського політика, селище Теткіно нібито було обстріляно з боку України. Так, було зафіксовано три "прильоти", але без руйнувань і постраждалих.

Крім того, як зазначив Старовойт, на прикордонних територіях регіону знешкоджено два нібито українських БПЛА.

"У районі села Козине Рильського району та неподалік села Горналь Суджанського. Обидва українські безпілотники виявили за допомогою комплексів РЕБ і посадили антидроновими рушницями. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень", — заявив Старовойт.

Селище Теткіно на карті Фото: Google

Міністерство оборони Росії не прокоментувало заяви губернатора Курської області на момент написання новини.

Нагадаємо, що в ГУР оголосили про тестування далекобійної зброї в Україні. За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, нова розробка надзвичайно якісна і зможе вражати цілі на території Росії.

Також розвідка Великої Британії заявила, що Росія вербує мігрантів і громадян сусідніх країн для війни проти України. У Росії проживає близько шести мільйонів мігрантів із Середньої Азії. Іноземцям пропонують зарплати в понад 4 тисячі доларів за участь у війні проти України.