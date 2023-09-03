Вкрали дані про ядерні підводні човни та хімзброю: хакери з РФ атакували бази армії Британії, — ЗМІ

Одне з найнебезпечніших у світі хакерських угруповань LockBit могло отримати відомості про надсекретні об'єкти. Зломщики зажадали за мовчання 80 мільйонів фунтів.

Пов'язані з Росією хакери атакували базу даних Міністерства оборони Великої Британії. Кіберзлочинці отримали відомості про фірми, які забезпечують безпеку найсекретніших об'єктів — атомних підводних човнів і лабораторій хімічної зброї, пише таблоїд The Daily Mirror.

Тисячі сторінок даних можуть допомогти злочинцям проникнути на базу підводних човнів HMNB Clyde, лабораторію хімічної зброї в Портон-Дауні та пост прослуховування GCHQ, ідеться в публікації.

Також було атаковано фірму Zaun, яка забезпечує системи захисту секретних об'єктів. Усю інформацію розмістили в даркнеті, зазначає видання.

Депутат від лейбористської партії зі спеціального комітету палати громад Кеван Джонс попередив, що кібератака може завдати серйозної шкоди безпеці найсекретніших сайтів.

"Уряду необхідно пояснити, чому комп'ютерні системи цієї фірми виявилися настільки вразливими", — заявив політик.

Напад, як пише таблоїд, здійснило хакерське угруповання LockBit. Автори матеріалу називають його одним із найнебезпечніших у світі. Головний підозрюваний — Михайло Матвєєв, який входить до списку найрозшукуваніших ФБР злочинців.

"Матвєєв відомий атаками на 1400 об'єктів по всьому світу. Серед них — спроба шантажу Королівської пошти (поштовий оператор Великої Британії, — ред) на суму 66 мільйонів фунтів стерлінгів, яку відмовилися платити", — згадують журналісти.

Які секретні документи потрапили в даркнет?

The Daily Mirror уточнює, що в мережу потрапили документи про військове обладнання для захисту Портон-Дауна. Хакери показали замовлення на продаж із докладним описом товарів для HMNB Сlyde і комплексу зв'язку GCHQ у Буді.

Витік охоплює обладнання безпеки на авіабазі ВПС "Воддінгтон", де базується ескадрилья ударних дронів Reaper, і Каудорські казарми, де дислокується 14-й полк зв'язку та засоби радіоелектронної боротьби.

У мережу проникли докладні креслення огорожі по периметру Каудорських казарм, також є карта з військовими об'єктами. За даними ЗМІ, стався витік документів, що стосуються низки в'язниць, зокрема категорії А "Лонг-Лартін", "Воркс" і "Вайтмур, Кембс".

Угруповання LockBit висунуло вимоги про викуп на суму 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що хакери зламали електронну пошту адвоката пенсіонерки з престижного району в Нью-Йорку та переказали на свій рахунок її заощадження в розмірі близько 746 тисяч доларів.

Фокус раніше писав, що хакери з команди "Кібер Спротив" зламали пошту заступника голови Держдуми Росії Олександра Бабакова. Чиновник відмив сотні мільйонів доларів.