Мобілізація чоловіків-студентів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (відео)

Автор законопроєкту Федір Веніславський зазначив, що його документ дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації шляхом навчання у ЗВО. За його словами, після ухвалення ініціативи її дія пошириться й на чоловіків, які вже скористалися навчанням для ухилення від мобілізації.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський 3 вересня ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити чергову схему ухилення від мобілізації. Це стосується чоловіків, які використали навчання у вишах для ухилення від призову.

Наразі військовозобов’язані, які є здобувачами вищої освіти на денній або дуальній формах навчання, в умовах воєнного стану звільняються від мобілізації на період навчання.

Він заявив, що за інформацією від Міністерства освіти і науки України, у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. У 2022 року кількість таких студентів збільшилася до 106 тисяч.

"Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", — заявив Веніславський.

За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам зі вже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Також частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали, або на іншу спеціальність.

Політик зазначив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації, шляхом навчання у ЗВО.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються в послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли", — заявив він.

Веніславський зазначив, що після ухвалення законопроєкту його дія пошириться й на чоловіків, які вже скористалися навчанням для ухилення від мобілізації.

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Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що студенти й курсанти зможуть виїжджати з України. В Україні змінили правила перетину держкордону. Тепер виїжджати з країни в період дії воєнного стану зможе ще одна група громадян.

Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що вже найближчим часом будуть відомі імена українців, які видавали й отримували довідки про фейкову непридатність до військової служби. Він наголосив, що триває перевірка ВЛК, і її результати будуть готові вже за два-три тижні.