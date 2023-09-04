Окупанти на "виборах" шукатимуть українців для мобілізації до ЗС РФ: подробиці

В українському підпіллі зазначили, що жителям захоплених територій дозволили голосувати на "виборах" з українським паспортом, щоб забезпечити явку і пізніше почати мобілізацію. Також було придумано схему з формуванням "окупаційної тероборони".

Російські окупанти поставили перед собою мету створити з жителів тимчасово захоплених територій бійців "ТРО". Їх можуть використовувати на фронті. Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, громадян закликають у найкоротші терміни вступити до лав "територіальної оборони", щоб поповнити запаси людей, які воюють проти ЗСУ на полі бля.

Уся причина в тому, що більшість підрозділів ЗС РФ сильно виснажені і ведуть битву з українцями без ентузіазму.

"Наша бойова робота не дає їм такого перепочинку, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь", — заявила Наталія Гуменюк.

Для того, щоб частково вирішити проблему, вони вирішили поповнювати ресурс за рахунок українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях і оформили російський паспорт.

Спочатку їх закликають, що потрібно стати частиною "ТРО" і вони нестимуть службу винятково у своєму населеному пункті, а потім різко відправляють на передову, як зазначила Наталя Гуменюк.

До речі, у Центрі національного спротиву також наголошували, що росіяни запланували "вибори" на окупованих територіях для того, щоб збільшити і прискорити темпи мобілізації.

"Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів взяття на, так званий, військовий облік "призовників" та "військовозобов'язаних" з числа мешканців окупованого регіону", — йдеться в повідомленні.

Під час "голосування" противник фіксуватиме списки осіб, які могли б потенційно потрапити під мобілізацію. Для цього мешканцям окупованих територій дозволили приходити голосувати з українськими паспортами та водійськими посвідченнями.

Нагадаємо, окупанти ухвалили особливі правила для жителів захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами. Дільниці утворили навіть у населених пунктах, які найбільше постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС.