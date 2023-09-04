Потрібно ще 420 тисяч осіб: в ISW назвали підсумки "криптомобілізації" в РФ

За словами аналітиків, встановлена Генштабом РФ кількість потенційних призовників необхідна для формування нових з'єднань і частин. Це відображає прагнення Кремля до зміцнення своєї армії.

Російська армія активно збільшує свій особовий склад з використанням прихованих зусиль, відомих як "Криптомобілізація". При цьому інформація про місцезнаходження цих нових військовослужбовців залишається неясною. Про це йдеться в сьогоднішньому звіті ISW.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв оголосив 3 вересня, що від початку 2023 року було укладено контракти з Міністерством Оборони Росії на обслуговування 280 тисяч осіб. Медведєв зазначив, що до цієї чисельності входять як особи, які раніше перебували в російському військовому резерві, так і ті, хто мав досвід бойових дій.

Депутат Державної Думи Російської Федерації Андрій Гурульов заявив 3 вересня, що російська влада планує до кінця 2023 року укласти контракти з 420 тисячами осіб.

10 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про необхідність підписання військових контрактів усіма добровольчими формуваннями з Міністерством оборони Росії до 1 липня. Це означає, що цифри, згадані Дмитром Медведєвим і Андрієм Гурулєвим, можливо, включають у себе і тих, хто мав досвід участі у військових конфліктах, включно з війною в Україні. Однак незалежна верифікація цієї інформації та кількість абсолютно нових військовослужбовців, які приєдналися до війни в Україні, залишаються недоступними для підтвердження.

За даними джерела, Росія продовжує активно масштабно вербувати військових для участі у війні в Україні. Ці нові контрактники можуть мати різні рівні підготовки та бойового досвіду, оскільки терміни контрактів можуть варіюватися від кількох місяців до двох років. Це означає, що деякі з них можуть бути менш досвідченими і підготовленими порівняно з військовослужбовцями, які служили в армії на постійній основі до укладення контракту.

Заява депутата Держдуми Віктора Соболєва про те, що Генштаб Росії визначив необхідність залучення 420 тисяч осіб для нових з'єднань і частин, може відображати прагнення Росії до зміцнення своїх збройних сил в умовах поточного конфлікту. Однак, існують конкуруючі пріоритети, такі як створення довгострокових нових формувань і направлення особового складу на фронт в Україну. Це може означати, що Росія стикається з обмеженнями в ресурсах і повинна балансувати між різними потребами в особовому складі.

Нагадаємо, що 31 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за тиждень було здійснено щонайменше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.