Не доїхав до України: у РФ силовики побили до смерті солдата-контрактника, — ЗМІ (фото)

Йдеться про 48-річного Михайла Пічугіна, який на 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Незадовго до відправлення на фронт його з побратимами помiстили в Ростовську область, де військова поліція і вчинила протиправні дії. Влада ігнорує цей інцидент.

У Російській Федерації військового "розіп'яли" біля дерева перед тим, як відправити його в Україну. Влада ніяк не реагує на цей інцидент. Про це повідомляє російське медіа "Агентство. Новости" 2 вересня.

Сталося це з військовослужбовцем ЗС РФ зі Свердловської області Михайлом Пічугіним. На початку червня 48-річний чоловік підписав контракт із Міноборони РФ на три роки, а вже наприкінці серпня загинув у Ростовській області.

У РФ військова поліція побила до смерті чоловіка Фото: Telegram

Його побили представники військової поліції і травми були настільки сильні, що він не витримав і помер, про що розповіли пізніше його родичі.

"Це черговий приклад нестатутних відносин у російській армії, їхній новий сплеск стався з початком мобілізації. Після підписання контракту Пічугіна відправили на навчання в Оренбурзьку область. Там він, за словами його сестри і дружини, скаржився на побої. Він надсилав дружині фотографії та відео, на яких явно видно синці на обличчі. Крім того, там він отримав перелом пальців", — ідеться в повідомленні.

У серпні Михайло Пічугін опинився в Ростовській області разом з іншими побратимами. Вони одразу ж вирішили піти на річку помитися і розпивали там алкогольні напої. Їх помітили місцеві співробітники військової поліції і після короткого діалогу прив'язали чоловіків до дерева та почали бити.

Спочатку все було не так критично і Михайло Пічугін ще подзвонив мамі та дружині, яким розповів про те, що трапилося.

"Пізніше чоловікові стало гірше, його відвезли в лікарню. 23 серпня Пічугіну зробили операцію, наступного дня він помер. При цьому про смерть чоловіка його дружині розповів не командир частини, а товариш по службі Пічугіна. У морзі, який відвідав брат Пічугіна, сказали, що військовий помер від травми голови. Брату також показали тіло, на руці у загиблого видно криваві сліди, схожі на сліди від кайданок", — ідеться в повідомленні.

Слідчий Військового слідчого управління СК у Південному військовому окрузі Ілля Дзюїн пообіцяв родині, що незабаром буде порушено кримінальну справу, але вже кілька тижнів нічого так і не відбувається. Із журналістами правоохоронець спілкуватися відмовився.

До слова, тіло так і не можуть повернути додому, хоча спроби почалися ще 24 серпня.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ повідомили, що "полювання" за призовниками в РФ почнеться вже у вересні. Російська влада може оголосити загальну мобілізацію після дня єдиного голосування. Водночас до армії можуть призвати раніше недоторканних — працівників служби охорони та охоронців до колоній.