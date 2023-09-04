"Просто вдумайтеся": один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів, — Резніков

За словами очільника Міноборони, не зовсім справедливо пред'являти претензії державі про те, що більшу частину фінансування взяли на себе волонтери, адже їхня допомога становить лише 3%.

Один день повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація, коштує для України щонайменше 100 мільйонів доларів. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков (подав у відставку 4 вересня 2023 року, — ред.) в інтерв'ю "Укрінформ".

За його словами, це величезна сума, яку платить держава, тому не зовсім справедливо пред'являти якісь претензії владі про те, що нічого не робиться.

"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх великих великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу загалом. Ось просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред'являти претензії державі — військово-політичному керівництву, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так", — ідеться в повідомленні.

Окремо поки що чинний міністр оборони зауважив, що якщо брати період із 24 лютого 2022 року, коли й почалося вторгнення, то поставки від волонтерів становлять лише 3% від усього, що "потрапило на війну".

Громадяни України сьогодні дійсно фактично забезпечують армію, тому що продовжують працювати і платять податки, які далі йдуть до державного бюджету. Звідти кошти і спрямовуються на армію.

"Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни загалом: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому потрібно працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", — підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що Олексій Резніков офіційно подав у відставку. Глава Міноборони зазначив, що було виконано рішення президента Володимира Зеленського і він готовий відзвітувати перед народом. Щодо свого можливого призначення послом до Великої Британії він нічого не знає.