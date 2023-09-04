Контрнаступ на Запоріжжі: ЗСУ проривають "лінію Суровікіна", на яку ЗС РФ дуже покладалися

Першу лінію оборони РФ українські захисники вже подолали. Друга — має іншу специфіку і являє собою щільні протитанкові споруди та значну механізовану складову.

ЗСУ на Запоріжжі наступають не широким фронтом, а проривають рубежі окупантів на окремих ділянках. Останніми днями навіть західні військові експерти визнали збільшення темпів просування Сил оборони. Нову тактику українських захисників пояснив в коментарі OBOZREVATEL військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, Сили оборони України досягли певних успіхів в контрнаступі на Запоріжжі, прорвавши "лінію Суровікіна". Саме на вказану оборонну лінію ЗС РФ покладали великі сподівання. Вона розташована на першому рубежі другої – основної лінії оборони росіян на півдні, а саме біля села Вербове в Пологівському районі Запорізької області.

"Сили оборони дійсно прорвали цей рубіж і просуваються до Новопрокопівки та Вербового, тобто вглиб плацдарму ворога, який він створив після втечі з Роботиного", – заявив Коваленко.

Він зауважив, що важлива протяжність "лінії Суровікіна", а не її глибина, оскільки українські підрозділи наступають не широким фронтом, а точково, прориваючи рубежі окупантів на окремих ділянках.

"Наприклад, біля Вербового протяжність становить близько 2 км. Водночас ці оборонні райони неоднорідні, а тому їх можна обійти кількома напрямками. Село Новопрокопівка – там дещо інша ситуація, адже щільність оборонних ліній значно більша", – зазначив експерт.

Першу лінію оборони окупантів, яка складалася із суцільних мінний полів, ЗСУ вже подолали. Друга має іншу специфіку. Вона являє собою щільні протитанкові споруди та значну механізовану складову. Там уже йдеться про велику кількість танків, БТРів, БМП й артилерії.

"Раніше треба було вирішувати проблеми з мінами, а тепер із "залізом" окупантів", – говорить Коваленко.

Він додав, що цей процес ЗСУ вже розпочали, оскільки у серпні було встановлено абсолютний рекорд зі знищеної російської артилерії – 691 одиниця, що перевищує можливості російського військово-промислового комплексу компенсувати таку велику втрату.

Також в серпні російські загарбники втратили рекордну кількість автомобільної техніки й та цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 685.

Нагадаємо, що один день повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація, коштує для України щонайменше 100 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України посилюють тиск на лінії постачання ворога, але ЗС РФ контратакують. Біля села Роботине найближчим часом ЗСУ можуть звільнити кілька населених пунктів, а на Бердянському напрямку ЗС РФ не допоможуть навіть частини 41-ї загальновійськової армії.