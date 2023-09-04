"300 росіян заходили з трьох сторін": боєць ЗСУ про бій на Куп'янському напрямку (відео)

Підхід росіян до штурмів не змінився — вони все ще намагаються брати позиції кількістю. Для цього використовують як "зеків", так і добре підготовлених бійців.

На Куп'янському напрямку російські окупанти не полишають планів знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, але Сили оборони України не дають їм цього зробити. Про це проєкту "Український Свідок" розповіли бійці піхоти, які перебувають на цій ділянці фронту.

За їхніми словами, росіяни перекинули на цю ділянку фронту безліч техніки та живої сили, а для штурмів вони використовують передусім піхоту. Українські захисники називають ці штурмові підрозділи "професійним м’ясом". На думку українського захисника, попри це підхід росіян до штурмів не змінився — вони все ще намагаються брати позиції кількістю. Воюють, як "зеки", так і кадрові військові РФ.

"Вони заряджені максимально. У них якісне екіпірування з якихось азійських країн. Ці солдати майже ідеально знають тактику, у військовому плані вони дуже освічені", — каже військовослужбовець із позивним Рак.

Рак розповів, що одного разу їхні позиції штурмували близько 300 окупантів.

"Заходили з трьох сторін. Перші дві лінії були без бронежилетів, мали при собі короткі автомати та гранати. І все", — говорить боєць.

Українські захисники говорять, на цьому напрямку росіяни техніку використовують рідко. Зазвичай вони підвозять людей, а допозицій Сил оборони вони вже рухаються пішки.

"Наша аеророзвідка їх виявляє, а ми їх знищуємо. Таке враження, ніби росіяни хочуть збадьорити свій народ. Ні для кого не секрет, що вони хочуть знов окупувати Куп’янськ, але ми не дамо їм цього зробити", — каже військовослужбовець Владислав.

Нагадаємо, що ЗСУ на Запоріжжі проривають "лінію Суровікіна", на яку ЗС РФ дуже покладалися. Сили оборони наступають тут не широким фронтом, а проривають рубежі росіян на окремих ділянках.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали кадри боїв у Серебрянському лісі. Українські бійці обстрілюють ворожі позиції з гранатометів, а за влучаннями в ціль активно стежить аеророзвідка.