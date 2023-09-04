У Румунії вибухнули російські Shahed: ЗС РФ могли вибрати більш стратегічну ціль, — аналітик

На думку аналітика Шона Белла, у Кремлі побоюються спровокувати прямий конфлікт із НАТО і заперечуватимуть те, що сталося. Якби НАТО втрутилося у війну, це значно змінило б баланс сил на користь України.

В Україні заявили, що під час масованої атаки дронів на українську портову інфраструктуру Дунаю два Shahed-136 впали та вибухнули безпосередньо на території Румунії. Про це повідомляє Sky News.

У Міноборони Румунії спростовують ці заяви.

Попри те, що ЗС РФ атакують українські портові об'єкти, що розташовані на прикордонній з Румунією території, все ж британський військовий аналітик Шон Белл вважає, що якби РФ мала намір завдати удару по території НАТО, то обрала б стратегічно важливішу ціль.

Є ймовірність того, що під час подібних атак уламки збитих українськими ППО дронів можуть впасти за річкою на території Румунії.

На думку аналітика, у Кремлі побоюються спровокувати прямий конфлікт із НАТО і, найімовірніше, заперечуватимуть подію.

Представники Румунії та НАТО, ймовірно, зацікавлені в тому, щоб не допустити тактичного прорахунку та ескалації конфлікту. Тому, ймовірно, закликатимуть до обережності та гри в довгу.

Водночас, додав аналітик, якби НАТО втрутилося у війну, це значно змінило б баланс на користь України.

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв надати Румунії докази атаки "шахедів".

Також повідомлялося, що ЗС РФ використовують географічну особливість Одеської області, обстрілюючи прикордонну територію з Румунією.