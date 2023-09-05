Мобілізація в Україні: чи можуть співробітники ТЦК затримувати і везти до військкомату

За словами юристів, співробітники ТЦК і СП не мають права затримувати, саджати в авто і примусово везти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чоловіків при першому врученні повістки.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було оголошено загальну мобілізацію. У цей період чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть вступити до лав Збройних Сил України. На жаль, часто представники ТЦК порушують права військовозобов'язаних. Про це розповіли адвокати Ірина та Владислав Леонови.

Вони наголосили, що представники ТЦК і СП не можуть затримувати, саджати в автомобіль і примусово перевозити чоловіків до територіальних центрів мобілізації та соціальної підтримки під час первинної видачі повістки. Ці повноваження не надані ТЦК.

Винятком є лише ситуація, коли чоловік багаторазово не реагував на повістку, тоді ТЦК передає відповідне повідомлення органам національної поліції. На підставі цього повідомлення поліція може затримати і доставити людину.

Отже, чинним законодавством не передбачена можливість співробітникам ТЦК або іншим особам після передання повістки примусово перевозити чоловіка до центрів комплектування або супроводжувати його в будь-який інший спосіб.

Усі повноваження співробітників обмежуються тим, щоб вручити повістку Якщо представники ТЦК під час вручення повістки (якщо це було перше вручення і чоловік раніше не отримував та не ігнорував виклики) вчиняють неправомірні примусові дії щодо військовозобов'язаного, то, за словами адвокатів, треба викликати поліцію на місце, де відбуваються ці дії, та дзвонити телефоном у ДБР (Державне бюро розслідування).

Нагадаємо, 4 вересня Фокус писав, що студентів і аспірантів, старших за 30 років, можуть відправити на війну. У Верховній Раді пропонують скасувати відстрочки студентам, які отримують більше однієї освіти: вищу або професійно-технічну, після 30 років.

Раніше, 3 вересня народний депутат Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт, який дасть змогу перекрити чергову схему ухилення від мобілізації. Це стосується чоловіків, які використовували навчання у вишах для ухилення від призову.