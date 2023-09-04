Мобілізація в Україні: хто ризикує отримати повістку повторно

Згідно із законодавством, військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку вдруге — вона буде необхідна для уточнення обставин і підтвердження підстав відстрочки.

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З початку 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено загальну мобілізацію та воєнний стан. У межах цієї мобілізації, всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані, якщо у них відсутні підстави для відстрочки. Процес мобілізації здійснюється шляхом вручення повісток, і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки займаються оповіщенням та організацією мобілізації. Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко в інтерв'ю виданню Leopolis.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доставки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", — пояснив він.

Хто отримує повістку до ТЦК повторно

ТЦК виконують важливу роль у процесі мобілізації. Їхнім завданням є щоденний патруль для вручення повісток і перевірка таких аспектів:

військовий облік: перевірка наявності особи у військовому обліку, що передбачає її призов на військову службу; відстрочка: визначення, чи має чоловік підстави для відстрочки від призову в армію. Відстрочки можуть надаватися за різними критеріями, такими як навчання, медичні причини та інші; бронювання: перевірка наявності бронювання, що також може звільняти від призову військовозобов'язаних.

"Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо у людини є право бронювання або відстрочки, а також з'ясовуємо нюанси і виписуємо облікову повістку", — пояснив представник Чернігівського ТЦК у коментарі каналу Київ 24.

Існують чоловіки, яких було викликано на військову службу з 24 лютого 2022 року або які з'явилися добровільно до Територіального військово-комунального центру (ТЦК), але їх не призвали на службу. У цій групі можуть бути ті, яких Військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала придатними до військової служби і яким не надається право на відстрочку.

Якщо ВЛК оцінила їх як непридатних або обмежено придатних, і їх також не було мобілізовано, то уповноважені особи можуть повторно видати їм повістку до ТЦК у разі перевірки на вулиці.

Важливо зазначити, що згідно із законом, облікові дані мають бути уточнені протягом семи днів після будь-яких змін. Водночас, рішення Військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо стану здоров'я людини залишається чинним протягом року.

Деякі види відстрочки надаються на певний термін. Наприклад, відстрочка для навчання може бути надана на рік, після чого потрібно надати нову довідку. Відстрочка з бронювання, ймовірно, буде дійсною протягом шести місяців або поки існують підстави для бронювання працівників, залежно від конкретних умов і вимог закону. Таким чином, повістки можуть вручати повторно:

якщо ВВК проходили понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Як розповіла "Суспільному" прессекретарка Черкаського ТЦК Аліна Кривошея, повістки про уточнення даних видаватимуться двом категоріям чоловіків. Це стосується тих, хто найбільше уникає військового обліку — ті, хто ще не отримав повістку з 24 лютого 2022 року та чоловіки ВПО.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", — пояснює вона.

Однак, збройні сили потребують фахівців із різних галузей і підрозділів для забезпечення своєї ефективності. Тож представники Територіального військово-комунального центру (ТЦК) різних регіонів можуть підтвердити, що триває комплектація не лише штурмових підрозділів, а й усіх інших видів військ, таких як артилерія, танки, підрозділи забезпечення та інженерні війська.

Якщо хтось з'явився до ТЦК раніше, але не був мобілізований на той час, то в разі потреби такі особи можуть бути повторно запрошені для уточнення та оновлення облікових даних, перевірки стану здоров'я або для включення їх до складу підрозділів, де потрібні фахівці певного профілю. Це може бути зроблено з метою забезпечення національної оборони та збалансованого складу збройних сил.

ТЦК виконує обов'язок з формування мобілізаційних резервів та актуалізації даних про чоловіків, займається наповненням електронного реєстру та проводить мобілізаційні заходи, тому виклик до ТЦК повісткою — це не означає негайну мобілізацію.

Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав про те, кому вручать повістку у вересні і кого заберуть в армію. Представники влади за останній час зробили безліч заяв, які стосуються мобілізації та її можливого посилення. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що це питання дійсно порушувалося.

Раніше повідомлялося, кого з чоловіків можуть одразу відправити на фронт після повістки. За словами Сергія Павлова, одразу на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше.