"Земля трясеться під ногами": у "глибокому тилу" під Мелітополем прогриміли потужні вибухи

За словами місцевих жителів, вибухи тривали протягом трьох годин. У Мелітопольському районі також спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом від окупаційних провайдерів.

У понеділок, 4 вересня, у селищі Веселе, що розташоване за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя, було чути сильні вибухи. Цей район вважається "глибоким тилом" російських загарбників. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Учора після 9 вечора безперервно голосно було в районі Веселого — за 50 кілометрів від Мелітополя", — розповів він.

За словами Федорова, вибухи були настільки потужними, що жителі селища відчували тремтіння землі, а мелітопольці на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Як зазначили в медіа "РІА-Мелітополь", перші вибухи було чути о 21:10.

"Потужність була така, що здавалося, що земля трясеться під ногами", — йдеться в джерелі.

Тривали вибухи протягом трьох годин.

Примітно, що в Мелітополі та навколишніх селах уже кілька днів проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом. Один з окупаційних повайдерів "Мир Телеком" просто перестав працювати.

Нагадаємо, 28 серпня приблизно о 5:00 ранку в тимчасово окупованому Мелітополі чули вибухи. Очевидці розповіли про "міцні прильоти" по селищу Якимівка.

Фокус також писав про нищівний артилерійський удар Сил оборони України 24 серпня по позиціях окупантів у Токмаку. Удар припав на командний пункт і місце розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії Росії.