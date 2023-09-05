"Масової — немає": в уряді пояснили, як відбувається екстрадиція ухилянтів (відео)

Українців, які для уникнення мобілізації виїхали за кордон, можуть повернути через суд. Кому це загрожує, пояснив представник президента в парламенті Федір Веніславський.

Масової екстрадиції ухилянтів до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі порушення кримінальних справ. Про це в ефірі "Радіо Свобода" 5 вересня розповів представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність носить персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно, з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, від суду. Лише після цього можна застосувати процедуру екстрадиції", — пояснив він.

Зі слів посадовця, відповідні рішення можуть бути оскаржені в європейських судах, тому процедура "непроста" і потребує ретельних обговорень.

Як відбувається екстрадиція військовозобов’язаних?

Веніславський повідомив, що для екстрадиції українців з-за кордону необхідні зареєстровані кримінальні провадження, а також визнання порушників підозрюваними за цими справами. Зокрема, ухилянти можуть нести відповідальність за те, що перетнули кордон не через пункти пропуску, за виїзд "у тайнику" та за використання фіктивних документів.

"Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи II групи — вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час", — підкреслив посадовець.

Він зазначив, що дії ухилянтів мають встановлювати правоохоронці, після чого вони потребують реєстрації. Тоді можуть бути проведені необхідні експертизи, щоб встановити фальшивість документів, а "нездоровому" ухилянту можуть повідомити про підозру. Лише після цього застосовують правила екстрадиції.

Коментар Федора Веніславського (про екстрадицію ухилянтів — з 28:29)

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ухилянти, які виїхали з України, понесуть відповідальність "за хабар, за підробку документів, за ухилення від мобілізації". Він зазначив, що уряд може звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних, які виїхали за кордон.

Тим часом у польському ЗМІ повідомили, що країна вже почала депортувати українців. Також там заявили про готовність затримувати та відправляти до суду ухилянтів, якім вдалося виїхати.