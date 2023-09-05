"Ні не можна": у Путіна заборонили ставити запитання про долю генерала Суровикіна

Щодо розслідування стосовно генерала Сергія Суровікіна напередодні запитали і главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Однак міністр просто проігнорував запитання журналістів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заборонив кореспондентці агентства France Press ставити запитання про долю колишнього головнокомандувача ПКС РФ Сергія Суровікіна, який не з'являвся на публіці після збройного заколоту ПВК "Вагнер". Під час інтерв'ю він різко перервав співрозмовницю словами — "Ні, не можна". Частина діалогу опублікована 5 вересня на каналі "Ви слухали Маяк".

Журналістка сказала, що напередодні міністру оборони РФ Сергієві Шойгу поставили запитання про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Однак очільник російського оборонного відомства проігнорував запитання і сказав "Усі запитання?" Після чого Шойгу встав і пішов.

"Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді запитання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Можна поставити це запитання вам?" — запитала журналістка.

"Ні, не можна", — категорично відповів Пєсков.

Зазначимо, що 4 вересня Telegram-канал "Кривава бариня", власник якого, імовірно, російська журналістка Ксенія Собчак, опублікував пост із фотографією Сергія Суровікіна.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, удома, із сім'єю, у Москві", — йшлося в коментарі до фото.

Нагадаємо, колишнього командувача об'єднаного угруповання військ РФ в Україні Сергія Суровікіна з позивним "Армагеддон" могли звільнити за кілька днів після смерті керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Як повідомили 4 вересня в The New York Times, Суровікіна взяли під варту, оскільки він нібито підтримував Пригожина і знав про підготовку заколоту, але нікого при цьому не попередив.