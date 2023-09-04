"Сховав обличчя під окулярами": зниклого генерала Суровікіна помітили на вулиці в Москві (фото)

Генерал вийшов на люди в затемнених окулярах і у цивільному вбранні у компанії дружини.

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У Росії вперше після заколоту Євгена Пригожина помітили на вулиці зниклого на тривалий час генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомили в телеграм-каналі російської журналістки Ксенії Собчак "Кровавая барыня" 4 вересня.

"Живий, здоровий, вдома, із сім'єю, у Москві", — пише Собчак.

Генерал ЗС РФ Сергій Суровікін з дружиною

"Генерал Армагедон" був у цивільному. Він сховав обличчя під сонячними окулярами і голову прикрив картузом. Він прогулювався з дружиною.

Куди був зник Сергій Суровікін

Після спроби заколоту, влаштованого засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, Сергій Суровікін не з'являвся на публіці. ЗМІ писали, що генерала усунули від служби та затримали. За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні допомагав "кухарю Путіна" координувати дії.

Депутат Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що Суровікін перебуває у відпустці. Дочка екскомандувача ПКС також спростувала чутки про його арешт, стверджуючи, що батько перебуває на робочому місці. Низка російських ЗМІ повідомляють, що головнокомандувача Військово-космічних сил Росії Сергія Суровікіна нібито помістили в СІЗО.

29 червня представники військової прокуратури РФ допитали командувача Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна. За словами інформатора, слідчі обережно ставляться до генерала, оскільки побоюються конфлікту з лояльними йому військовослужбовцями.

Наприкінці серпня стало відомо, що указом президента РФ Суровікін знято з посади головкому Повітряно-космічних сил Росії "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Екснардеп ВР Ігор Марков висловив побоювання, що після смерті Євгена Пригожина, у якій він звинуватив Захід і Україну, відправлений у відставку генерал армії Сергій Суровікін може померти.